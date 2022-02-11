OpenAI Araştırma Grubu'nun baş bilim insanı Ilya Sutskever'ın attığı tweet tartışmalara sebep oldu. Attığı tweette günümüzdeki yapay zekaların 'bilincinin olabileceğini' söyleyen Sutskever'ı birçok bilim insanı destekledi ve zaten bilinçli olduklarını söyledi.

Robot teknolojisinden günümüzde birçok alanda yardım alıyoruz. Japonya’da bir restorana girdiğinizde şakalar yapan bir robot tarafından siparişinizin alındığını ya da başka bir robotun corona virüsüyle mücadelede yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Robotların her alanda kullanılması ve gittikçe sayılarının artmasıysa bazılarımızı korkutuyor olabilir.

Kontrollerinin bizde olduğunu düşündüğümüz robotlarla ilgili araştırmacılar tarafından yeni bir bilgi ortaya atıldı. İzlediğimiz bilim kurgu filmlerini hatırlayınca tüylerimizi ürperten bu bilgiye göre, yapay zekalar bilinç kazanıyor olabilir.

Peki insanlar tarafından üretilen bu robotların ‘bilinç kazanması’ ne anlama geliyor?

Robotların bilinç kazanması; kendisinin ve çevresinin farkında olacağı gibi duygusal olarak da bir şeyler hissedebileceği anlamına gelir. OpenAI Araştırma Grubu’nun baş bilim insanı Ilya Sutskever attığı bir tweette günümüzdeki yapay zekaların bilinçli olabileceğini söyledi. Sutskever ile aynı fikirde olan birçok araştırmacı var ancak robotların insan zekasından çok geride bir zekaya sahip olduklarını ve şimdilik sadece çevrelerini bilinçli olarak deneyimlemeye yakın olduklarını söylüyorlar.

Yapılan bazı haberlere göreyse OpenAI, özel olarak bilinçli yapay zekalar üretmek için çalışmalar yapıyor. Elon Musk’da 2019 yılına kadar OpenAI üyelerinden birisiydi ancak daha sonra 'OpenAI ekibinin yapmak istedikleriyle aynı fikirde olmadığını' söyleyerek ekipten ayrıldı. Musk, Tesla’nın yakında çıkacak insansı robotlarıyla ilgili de ‘elinden gelenin en iyisini’ yapacağını açıkladı.

OpenAI ise başlarda kar amacı gütmeyen bir kuruluş olmasıan rağmen Musk’ın ayrılmasının ardından yaptığı açıklamayla artık öyle olmadıklarını söyledi. OpenAI, ayrıca robotların, bugün sahip olduğumuz tüm sorunları çözebileceğini belirtiyor. Durum böyleyken de özel olarak bilinçli robotlar üretmesi ve bu konuda çalışmalar yapması oldukça mantıklı.