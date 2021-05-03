TRT Bil Bakalım, herkesin keyifle oynayacağı bir mobil oyun olarak App Store ve Play Store'daki yerini aldı. Uygulama, sunduğu geniş içerik havuzunun yanı sıra ücretsiz ve reklamsız olmasıyla da dikkat çekiyor.

Mobil oyunların her geçen gün artan popülerliğinin farkında olan TRT, akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına keyifli vakit geçirebilecekleri yeni bir mobil oyun yayınladı. "TRT Bil Bakalım" adlı mobil oyunda hem tüm yarışmacılarla mücadele edebiliyor, hem de yakınlarınız ile ortak oyun odaları kurabiliyorsunuz.

Coğrafya, bilim, tarih, spor, genel kültür, sinema/TV ve sanat olmak üzere 7 ana kategori ve daha pek çok alt kategori bulunan oyunda dilerseniz tek başınıza oynayarak yarışmadaki performansınıza göre puanlar toplayabilir ve bu puanlar ile liderlik tablosunda zirveyi zorlayabilirsiniz.

TRT Bil Bakalım'da hem tekil olarak hem de arkadaşlarınız ile oynayabiliyorsunuz

TRT Bil Bakalım'ı keyifli hale getiren en önemli özelliklerden biri de "Karşılıklı Oyun" modu. Bu mod ile kendi oyun odalarınızı oluşturabiliyor, dilediğiniz kişiye odaya katılmak için davetiye gönderebiliyor, dilediğiniz 10 kişi ile karşılıklı olarak bilgilerinizi yarıştırabiliyorsunuz.

TRT Bil Bakalım'ı önemli bir uygulama haline getiren en önemli detaylardan biri de tamamen ücretsiz, reklamsız ve sürekli olarak güncellenen bir uygulama olması. Hem Apple Store hem de Play Store'da yayınlanan uygulamayı iOS cihazınıza indirmek için buraya, Android cihazınıza indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.