Call of Duty Modern Warfare 2'den Teaser Geldi!

Call of Duty serisinin ekim ayında çıkacak yeni oyunu Modern Warfare 2'den teaser paylaşıldı. Paylaşılan tanıtım fragmanı, oyunda yer alacak Soap, Ghost, Gaz (Kyle Garrick) ve Captain Price karakterleriyle büyük dikkat çekti.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan Call of Duty’nin bu yıl çıkacak olan yeni oyunu Modern Warfare 2 oyunseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bizim de sizlerle paylaştığımız üzere geçtiğimiz günlerde oyunun 10 Ekim 2022’de çıkış yapacağı açıklanmıştı.

2019’da çıkan Modern Warfare’ın devamı olacak oyunla ilgili şimdi de yeni gelişmeler yaşandı. Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanacak olan oyunun karakterlerini içeren tanıtım fragmanı, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Task Force 141 geri dönüyor

Call of Duty’nin resmi hesabından ‘Ultimate Team’ ifadeleriyle paylaşılan video, oyunda yer alacak karakterleri live-action (canlı aksiyon) olarak görmemize olanak tanıdı. 2007-2011 yılları arasında çıkan Modern Warfare serisindeki ‘Task Force 141’ askeri birimini bizlerle tekrar buluşturacak yapımın teaser’ında en çok dikkat çeken karakterler, önceki oyunlardan tanıdığımız Soap MacTavish ve Ghost’tu.

Bunun yanı sıra 2019’daki oyunda yer alan Captain Price ve Kyle Garrick’in (Gaz) de oyunda bizi nelerin beklediğine dair ipucular veren aksiyon dolu fragmanda yer aldığı görüldü. Ayrıca, yapılan açıklamalarda oyunun dünya prömiyerinin 8 Haziran günü; yani önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği aktarıldı.

Call of Duty, Modern Warfare 2 ile yıllar sonra Steam’e dönebilir

Infinity Ward’un önde gelen isimleri tarafından şirketin şimdiye kadar yaptığı ‘en iddialı’ oyunlardan biri olacağı ifade edilen oyunun bir başka önemli bir gelişmeyle gelebileceğinin de gelen söylentiler arasında yer aldığını belirtmeden geçmemek gerek.

Dünyanın en büyük oyun platformlarından olan Steam, Call of Duty tarafından paylaşılan fragmana bir emoji bırakarak serinin platforma dönüş yapabileceği sinyalini verdi. Ayrıca bundan birkaç gün önce bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen bir görsel de oyunun Steam’e dönebileceğini göstermişti. Efsane seri, 2017 yılından beri Activision Blizzard’ın Battle.net platformu üzerinden piyasaya sürülüyordu.