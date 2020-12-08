Monolitin İnternet Üzerinden Satışına Başlandı

Monolit çılgınlığında yeni boyuta geçildi. Etsy isimli bir e-ticaret platformunda satış yapan bazı kişiler, el yapımı üretip satmaya başladılar. 10 bin dolar değer biçilen bir monolit, Utah'ta bulunan gizemli monolitle birebir aynı tasarıma sahip.

Bir süredir sizlerle, dünyanın çeşitli yerlerinden monolit haberlerini paylaşıyoruz. Milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başaran bu gizemli yapılarla ilgili sırlar hala tam olarak çözülememiş olsa da monolitlerle ilgili çok daha farklı bir gelişme yaşanmaya başladı. Krizi fırsata çevirmeyi başarabilen bazı kişiler, el yapımı monolit satmaya başladılar. Yani artık isterseniz, sizler de bir monolit sahibi olabilirsiniz.

Etsy isimli bir e-ticaret platformu var. Bu platform, alıştıklarımızdan biraz daha farklı olarak, el yapımı ürünlerin satıldığı bir mecra. İşte bu platformda satış yapmakta olan bazı kişiler, şimdi de monolit üretimine başladılar. Üstelik bu el yapımı ürünlere sahip olmak o kadar da kolay değil. Çünkü satıcılar, monolitlere 10 bin dolar (yaklaşık 80 bin TL) civarında değer biçiyorlar.

İşte Etsy'de satışa sunulan bir monolit

Örneğin "Makerbuilder" isimli bir satıcı, ABD'nin Utah eyaletinde ortaya çıkan monolitin bir replikasını, yaklaşık 65 bin TL'ye satışa sunmuş durumda. Satıcı, replika ürünün Utah'takiyle aynı boyutlara sahip olduğunu ifade ediyor. Ayrıca bu ürünü satın aldığınızda, onu yere gömmek için ekstra bir çalışma yapmanıza gerek kalmıyor. Satıcı, monolitin alt kısmına gerekli eklemeleri yaptığını belirtiyor.

Bu satıcıyı sizlere örnek olarak göstermemizin bir nedeni var. Makerbuilder, bu monoliti 45 bin dolara (yaklaşık 350 bin TL) satan kişilerin de olduğunu, ancak o satıcılara inanılmaması gerektiğini söylüyor. Satıcıya göre kendi üretimi monolit, kalite açısından orijinalinden ayrılamıyormuş. Monolit çılgınlığının nereye gideceğini bilmek mümkün değil ancak böyle giderse, bir ya da birkaç çılgının monolit dikmeye çalışırken hayatından olduğunu duymaya oldukça yakınız gibi görünüyor. Çünkü bu ürünü kaldırmak da taşımak da hiç kolay bir iş değil. Ürünü kendi gözlerinizle de görmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.