ABD'de Saldırıya Uğrayan Monolitin Gizemi Çözüldü

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ortaya çıkan monolitin gizemi çözüldü. Bir sokak sanatçısı olan Wade McKenzie, bu monoliti arkadaşlarıyla birlikte yapıp, yerleştirdiklerini söyledi. Saldırıya uğradıktan sonra aynı monoliti tekrar yaptıklarını ifade eden sokak sanatçısı, monolitle ilgili bazı detaylara da değindi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, çeşitli yerlerde birbirlerinin peşi sıra ortaya çıkan monolitlerden bahsetmiştik. Önce Utah sonra da Romanya derken Kaliforniya'da da ortaya çıkan monolit, insanların kafasını karıştırmıştı. Şimdiyse Kaliforniya'da ortaya çıkan, ardından da saldırıya uğrayan monolitle ilgili bir gelişme yaşandı. Monoliti yerleştiren isim, olayın detaylarını anlattı.

Monolitler, tartışmalara sık sık konu olan olaylardan bir tanesi. Bazı kesimler, bunların sadece insanlar tarafından yapıldığına inanırken bazılarıysa bu gizemli yapıların, uzaylılar tarafından yerleştirildiğine inanıyorlar. Diğer yerlerde bulunan monolitlerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak Kaliforniya'daki monolitin insan eliyle yapıldığı ve yerleştirildiği artık kesinleşmiş durumda.

Kaliforniya'daki monolit, "gerilla sanatı" için dikilmiş

Kaliforniya'da ortaya çıkan monolotin arkasındaki isim, Wade McKenzie. Sokak sanatçısı olarak yaşamını sürdüren McKenzie, monolitlerin gündeme girmesiyle birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdiklerini söylüyor. Üç kenarı olan yapıyı arkadaşları Travis Kenny, Randall Kenny ve Jared Riddle ile birlikte yaptıklarını söyleyen Wade McKenzie, bunun için birkaç saat uğraştıklarını belirtiyor.

Ekipteki herkesin neredeyse 50 yaşında olduğunu ifade eden McKenzie, saldırıya uğrayan monoliti yeniden yaptıklarını ve olduğu yere diktiklerini söylüyor. Bu süreçte 3 kilometre yol yürümek ve 400 metre tırmanmak zorunda kaldıklarını belirten sokak sanatçısı, bu yapının ağırlığının 90 kilogram olduğunu vurguluyor. McKenzie hem kendinin hem de arkadaşlarının hala formda olduğunu söylüyor.