Motorola’nın Yeni Katlanabilir Telefonu, Henüz Tanıtılmamış Bir Snapdragon İşlemciyle Gelebilir!

Sızıntılara göre Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu Razr Flex 2027, daha kısa ve geniş bir gövdeye sahip olacak; işlemci olarak da Qualcomm’un henüz duyurmadığı bir Snapdragon kullanabilir.

Motorola’nın yeni katlanabilir telefonu Razr Flex 2027 için ilk sızıntılarda standart Snapdragon 8 Gen 5’in adı geçiyordu. Ancak Android Authority’nin incelediği sertifika belgesinde farklı bir işlemci var. Qualcomm’un henüz tanıtmadığı bu yonganın Snapdragon 8 Gen 5 Pro adıyla çıkması bekleniyor.

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Belgede telefonun Android 17 çalıştırdığı da yazıyor. Yani Razr Flex 2027, Android 17’yi sonradan bir güncellemeyle almak yerine kutudan bu sürümle çıkabilir.

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Razr Flex 2027’nin tasarımı ve donanımı

Reddit’te paylaşılan fotoğrafta telefonun arka yüzü görünüyor. Kısa ve geniş gövdesiyle iPhone Duo ve Galaxy Z Fold 8’i andırıyor. İç ekranın 6,92 inç, telefon kapalıyken kullanılan kapak ekranının ise 4,97 inç olması bekleniyor.

İlk sızıntılarda parmak izi okuyucusunun telefonun yanında olacağı söyleniyordu. Yeni sertifika belgesine göre ise okuyucu ekranın altında yer alacak. Sızıntılarda ayrıca 50 megapiksellik iki arka kamera ve 25 W kablosuz şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya yer alıyor. Telefonun Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 ve UWB’yi de desteklemesi bekleniyor.