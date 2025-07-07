Valve, Mount & Blade: Warband için yayımlanan bir modu Güney Kore hükûmetinin talebi üzerine küresel olarak yasakladı. Yapılan incelemeye göre mod, tarihi gerçekleri çarpıtıyordu.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam'de çok ilginç bir gelişme yaşandı. Valve, Mount & Blade: Warband için yayımlanan bir modu, "tarihi gerçekleri çarpıttığı" gerekçesi ile Steam Atölyesi içinden kaldırdı. Gelin bu dikkat çekici olaya yakından bakalım.

Bağımsız bir oyuncu tarafından geliştirilen "Gwangju Running Man" isimli Mount & Blade: Warband modu, oyunu büyük ölçüde değiştiriyordu. Modun konusu ise Güney Kore'yi 1980 ila 1988 yılları arasında yöneten ve bugün pek çok kesimde diktatör olarak anılan Chun Doo-hwan'ın döneminde yaşanan "Gwangju Ayaklanması"ydı. Modu yükleyen oyuncular, Mount & Blade: Warband ile tüm ilişkilerini kesiyor ve Gwangju Ayaklanması'nı deneyimleme imkânı yaşıyorlardı.

Valve, Gwangju Running Man modunu Güney Kore hükûmetinin talebiyle kaldırdı!

Gwangju Running Man modunda Chun Doo-hwan'a karşı ayaklanan protestocular, silahlı ve şiddet yanlısı olarak tasvir ediliyordu. Ancak işin aslı çok da öyle değildi. Gerçek Gwangju Ayaklanması olayında çoğu üniversite öğrencisi olan 600 ila 2.300 protestocu, Güney Kore ordusunun açtığı ateş altında hayatını kaybetmişti. Hâl böyle olunca Güney Kore hükûmeti tarafından kurulan Güney Kore Oyun Derecelendirme ve Yönetim Komitesi (GRAC) Valve'a başvuru yaptı ve Valve da bu başvuruyu kabul etti. Üstelik ilk aşamada Steam Güney Kore için yasaklanan mod, ikinci aşamada küresel olarak yasaklandı.

Yaşanan bu olayın çok ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Valve, özellikle de Steam Atölyesi tarafında yapılan çalışmalara çok fazla müdahale etmiyor. Ayrıca şirketin hükûmetler ile iş birliği yapmak gibi bir huyu da çok fazla yok. Ancak yaşanan bu olay, Valve'ın da bazı kırmızı çizgilerinin olduğunu ve bu kırmızı çizgilerin aşılması hâlinde harekete geçebileceğini düşündürüyor.