Şu sıralarda Yaz İndirimi ile gündemde olan Steam, diğer kampanyalarına da hız kesmeden devam ediyor. Şirket, şimdi ise sürpriz yaparak sevilen bir oyunu tamamen ücretsiz yaptı. Deneme de değil. Tamamen ücretsiz bir şekilde satın alıyorsunuz ve oyun sonsuza kadar sizin oluyor.
Bu kampanyada fiyatı düşen oyun Black Desert. Devasa çok oyunculu RPG ve fantezi türündeki, hızlı tempolu, aksiyon dolu bu yapıma belli bir tarihe kadar Steam üzerinden ücretsiz sahip olabileceksiniz. Oyunun normal fiyatı 200 TL civarında.
Black Desert nasıl ücretsiz satın alınır?
- Buradaki bağlantıdan oyunun sayfasına gidin.
- Fiyat kısmının yazdığı yerden “Hesaba ekle” yazan bölüme basın.
- Oyuna sahip olun.
Black Desert ne zamana kadar ücretsiz olacak?
Black Desert oyununa ücretsiz sahip olmak için 10 Temmuz 2025 TSİ 10.00’a kadar süreniz var. Bu tarihten önce alım yaparsanız oyun sizin oluyor. Ancak geçtikten sonra normal ücretinden satılmaya devam edecek.
Black Desert fragmanı
Black Desert sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i3 (4’üncü nesil)
- Bellek: 8 GB
- Ekran kartı: GeForce GTX 970, Radeon RX 480
- Depolama: 80 GB
Önerilen
- İşletim sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 (8’inci nesil), AMD Ryzen 5 2000 Series
- Bellek: 16 GB
- Ekran kartı: GeForce GTX 1660 Super
- Depolama: 80 GB