Steam, Black Desert isimli oyunu tamamen ücretsiz yaptı. Kısa süreli bu kampanyada bu oyuna belli bir tarihe kadar bedavaya sahip olmanız mümkün.

Şu sıralarda Yaz İndirimi ile gündemde olan Steam, diğer kampanyalarına da hız kesmeden devam ediyor. Şirket, şimdi ise sürpriz yaparak sevilen bir oyunu tamamen ücretsiz yaptı. Deneme de değil. Tamamen ücretsiz bir şekilde satın alıyorsunuz ve oyun sonsuza kadar sizin oluyor.

Bu kampanyada fiyatı düşen oyun Black Desert. Devasa çok oyunculu RPG ve fantezi türündeki, hızlı tempolu, aksiyon dolu bu yapıma belli bir tarihe kadar Steam üzerinden ücretsiz sahip olabileceksiniz. Oyunun normal fiyatı 200 TL civarında.

Black Desert nasıl ücretsiz satın alınır?

Buradaki bağlantıdan oyunun sayfasına gidin.

oyunun sayfasına gidin. Fiyat kısmının yazdığı yerden “Hesaba ekle” yazan bölüme basın.

Oyuna sahip olun.

Black Desert ne zamana kadar ücretsiz olacak?

Black Desert oyununa ücretsiz sahip olmak için 10 Temmuz 2025 TSİ 10.00’a kadar süreniz var. Bu tarihten önce alım yaparsanız oyun sizin oluyor. Ancak geçtikten sonra normal ücretinden satılmaya devam edecek.

Black Desert fragmanı

Black Desert sistem gereksinimleri

Minimum

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i3 (4’üncü nesil)

Intel Core i3 (4’üncü nesil) Bellek: 8 GB

8 GB Ekran kartı: GeForce GTX 970, Radeon RX 480

GeForce GTX 970, Radeon RX 480 Depolama: 80 GB

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