MrBeast'in 5 milyon dolar ödüllü "Beast Games" yarışmasının yayım tarihi açıklandı. Yarışma, Prime Video aracılığıyla seyircilere ulaşacak.

Dünyanın en popüler YouTuber'larından MrBeast, bundan 5-6 ay kadar önce yeni bir yarışma düzenleyeceğini duyurmuştu. 5 milyon dolarlık ödülün olduğu yarışma, Prime Video'da yayımlanacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. "Beast Games" isimli yarışmanın ne zaman yayımlanacağı resmen açıkladı. Yapılan açıklamaya göre MrBeast hayranları, YouTube tarihinin en büyük ödüllü yarışmasını çok yakında izleyebilecekler.

Beast Games, 19 Aralık'ta yayımlanacak

Beast Games'in Instagram'da yaptığı resmî açıklamaya göre yarışma, 19 Aralık'ta Prime Video aboneleri ile buluşacak. MrBeast, konuyla ilgili açıklamasında "Bunu kaçırmak istemezsin... Bu delilik." ifadesini kullandı.

Beast Games yarışmacıları, ünlü YouTuber'a dava açtılar:

5 milyon dolar ödüllü Beast Games yarışmasının neler sunacağı şimdilik muamma. Eğer olur da Prime Video bir fragman yayımlarsa sizlerle paylaşacağız.