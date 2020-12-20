Bilim Kurulu Üyesinden 'Mutasyona Uğrayan Virüs' Uyarısı

Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de ortaya çıkan 'mutasyona uğramış koronavirüs' hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, virüsün 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya sebep olabileceğini belirtti.

İngiltere'de tespit edilen ve çok daha bulaşıcı olduğu düşünülen 'mutasyona uğramış koronavirüs' nedeniyle başta Avrupa olmak üzere tüm ülkelerde panik havası oluştu. Dünya Sağlık Örgütü, mutasyonlu virüsün İngiltere dışında Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini duyururken birçok ülke, İngiltere'ye uçuşları yasaklamaya başladı.

Koronavirüsün mutasyona uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü ise bazı uyarılarda bulundu. Özlü, açıklamasında İngiltere'de bildirilen virüsün önümüzdeki yıl içerisinde yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabileceğini söyledi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün mutasyona uğramış virüs hakkında yaptığı açıklama:

Özlü, konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."

Uzmanlar, yeni virüsün %70 oranında daha bulaşıcı olduğunu tahmin ederken virüsün daha ölümcül olup olmadığı sorusuysa şimdilik yanıtlanamıyor. Bu noktada yeni tipin mutlaka takip edilmesi gerektiğini düşünen bilim insanları, çok daha hızlı yayılan bir virüsün sağlık sistemlerini çökertebileceğinden ve kontrolün kaybedilmesine yol açabileceğinden endişe ediliyor.