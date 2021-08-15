NASA Astronotundan İklim Değişikliği Açıklaması

Dünya'nın dört bir yanında devam eden orman yangınlarını ve fırtınaları uzaydan izleyen NASA astronotları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya baktıklarında gördükleri üzücü manzaralar ile ilgili açıklama yaptı. Astronotlar, yaşanan her şeyi yukarıdan izlemenin çok üzücü olduğunu belirtti.

Son dönemde dünyanın dört bir yanından felaket haberleri geliyor. Orman yangınları, sel felaketleri, fırtınalar… Tüm bunlara önümüze sosyal medyada aniden düşen fotoğraflarla ya da bazen yanı başımızda oluşlarıyla şahit olurken, her şeyi daha uzaktan ve daha büyük ölçekte gözlemleyebilenler de var.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan astronotlar, Dünya'da meydana gelen tüm felaketleri bambaşka bir bakış açısıyla görüyor ve hatta çoğu zaman gördüklerini bizimle de paylaşıyorlar. Son dönemde üst üste gelen tüm olayları peş peşe gözlemleyen NASA astronotları, Business Insider'a '' yaşanan her şeyi yukarıdan izlemenin çok üzücü olduğunu '' söyledikleri bir röportaj verdiler.

''İklim krizinin tüm etkilerini buradan görebiliyoruz'':

NASA astronotları Business Insider ile görüşme gerçekleştiriyor.

NASA astronotları Megan McArthur ve Mark Vande Hei, geçtiğimiz günlerde Business Insider'a yaptıkları açıklamalarda gezegenimiz üzerinde yaşanan her şeyi yukarıdan görebildiklerini söylediler. Megan McArthur ''Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, Dünya'nın büyük bölümlerinde yangınlar görmek bizi çok üzdü'' ifadelerini kullanırken aynı zamanda astronotlar iklim krizinin etkilerine dikkat çekti.

McArthur aynı zamanda yıllardır iklim krizine yönelik uyarıların devam ettiğini ve artık küresel ölçekte bununla mücadele etmek ve etkileri azaltmak için gerekli adımları atmak zorunda olduğumuzu da vurguladı. Yalnızca yangınları değil aynı zamanda şiddeti sürekli artan tropik fırtınaları da gözlemleyen astronotlar, gelecek yıllarda hepsinin daha sık gözlemlenen olaylar olacağını ifade etti. Astronot Mark Vande Hei ise verdiği röportajda dünyayı yaşanabilir bir gezegen olarak koruyabilmek için herkesin gerekli sorumlulukları alması gerektiğini ifade etti.