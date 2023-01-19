NASA ile Boeing, yeni bir yolcu uçağının inşası için anlaşma yaptıklarını duyurdular. Yapılan açıklamalara göre 2030'lu yıllarda test aşamasını tamamlayacak yolcu uçağı, en az yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlayacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dikkatleri üzerine çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, geleceğin yolcu uçaklarını inşa etmek için Boeing ile anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Bugüne dek alıştıklarımızdan farklı bir tasarıma sahip olacak yolcu uçakları, en az yüzde 30 yakıt tasarrufu ve emisyon düşüşü sağlayacak.

NASA, bu anlaşma kapsamında 7 yıl içerisinde 450 milyon dolarlık yatırım yapacak. Boeing ve şirketin iş ortakları, yeni nesil yolcu uçakları için en az 300 milyon dolar harcama yapacak. Yani yeni nesil yolcu uçaklarının prototip olarak inşa edilip test uçuşları için 750 milyon dolar gibi devasa bir para harcanmış olacak.

Yeni nesil uçaklar işte böyle görünecek!

Konsept görüntü.

Geleneksel yolcu uçaklarını bilirsiniz. Kanatlar, gövdeye gömülü bir durumdadır. Ancak yeni nesil yolcu uçaklarında bu durum değişecek gibi görünüyor. Bu bağlamda; kanatlar gövdenin üst kısmına yerleştirilecek ve gövdenin altından çıkan desteklere sahip olacak. Boeing yöneticileri, bu tasarımın aerodinamik yapısının günümüz yolcu uçaklarından çok daha iyi olduğunu ifade ediyor.

Yapılan resmi açıklamalarda, yeni nesil yolcu uçakları için test çalışmalarının 2030'lu yıllarda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Eğer her şey yolunda giderse 2050 yılına geldiğimizde, gerek ABD gerekse Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) belirlediği net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılması için önemli bir yol kat edilmiş olacak.

"Uçağa bindiğinizde NASA teknolojileri ile karşılaşıyorsunuz"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim, NASA'nın bir numarası Bill Nelson oldu. Binilen tüm yolcu uçaklarında NASA teknolojilerinin kullanıldığını belirten Nelson, NASA tarafından yapılan çalışmalar ile havacılığın sürdürülebilir ve güvenli bir hale getirildiğini söyledi. Bu tür çalışmaların DNA'larında olduğunu ifade eden NASA Başkanı Bill Nelson, havacılıkla ilgili çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Boeing Baş Teknoloji Sorumlusu Todd Citron tarafından yapılan açıklamalarda ise “NASA ile ortaklığımızı sürdürmekten ve aerodinamik verimliliği önemli ölçüde iyileştirerek yakıt tüketimini ve emisyonları önemli ölçüde azaltan teknolojiyi göstermekten onur duyuyoruz.” ifadelerine yer verildi.