NASA, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte "Grace" adını verdiği yeni robotunu duyurdu. 26 Şubat'ta uzaya gönderilecek robot, Ay'a iniş yapacak ve zıplaya zıplaya araştırmalar yapacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), düzenlediği bir etkinlikte "Grace" ismini verdiği yeni bir robot tanıttı. Intuitive Machines isimli bir girişim şirketinin katkılarıyla geliştirilen bu robot, Ay'a gönderilecek ve doğal uydumuzda keşif yapacak.

Grace isimli robotun çok ilginç bir özelliği bulunuyor. Öyle ki bu robot, zıplayabilen bir yapıya sahip. Ay'ın güney kutbunu keşfetmek üzere uzaya fırlatılacak robot, Ay yüzeyine iniş yaptıktan sonra farklı yüksekliklerde 5 zıplama gerçekleştirecek. Bu zıplamaların amacı ise Ay kraterlerini incelemek olacak.

NASA'nın zıplayan robotu böyle görünüyor

Yapılan resmî açıklamalara göre Grace, 26 Şubat'ta SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilecek. "Athena" isimli bir uzay aracının içine yerleştirilecek olan Grace, inişin başarılı olması durumunda Ay'daki Mons Mouton isimli kraterin incelenmesine odaklanacak. Zıplayan robot, Nokia'nın Ay'da iletişim kurmak için geliştirdiği özel bir teknoloji ile topladığı verileri Athena'ya iletecek.

26 Şubat'ta başlayacak görev, insanlık için çok önemli olacak. Zira NASA, daha önce zıplayabilen bir robotu Ay koşullarına sokmamıştı. Bakalım bu ilginç proje, istenilen başarıya ulaşabilecek mi. Eğer başarılı olursa Ay'da su bulunduğu bilgisinin paylaşılması bile mümkün. Zira zıplayan robotun amacı, Ay'daki kaynakları aramak.