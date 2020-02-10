NASA, Otomobil Üreticilerine Yardım Çağrısı Yaptı

NASA'nın Artemis programıyla Ay'a ilk kez bir kadın ayak basacak. Ancak uzay araştırmalarının öncü kurumu NASA, bu önemli projesi için otomobil üreticilerinin yardımına ihtiyaç duyuyor.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Artemis programı kapsamında 2024 yılına kadar bir sonraki Ay'a iniş hedefi ile ilgili çeşitli alanlarda endüstri liderlerine ve uzmanlara çağrı yaptı. NASA, otomobil üreticileri ve robotik topluluklarla etkileşime girerek, Amerikan pazarının gelişmekte olan Ay taşımacılığı kapasitesini güçlendirmek için iki Bilgi Talebi (RFI) yayınladı.

Artemis programı, robotik ve insan sınıfı Ay araçlarına dayanan en büyük ve en iddialı görev olacak. Geçmişteki her Apollo göreviyle birlikte Ay'da keşfedilen mesafe biraz daha büyüdü. Artemis programı daha da ileri giderek Ay'ın güney kutbunda, insanların daha önce hiç bulunmadığı bir noktada deneyler ve keşifler yapmak istiyor.

Artemis programı için üretilecek daha gelişmiş bir Ay aracının (Lunar Roving Vehicle) insanların kullanabileceği, basınçsız (açık kabinli) ve en son teknoloji iletişim ekipmanlarıyla donatılmış bir taşıt olması planlanıyor. Astronotlar, keşif sırasında bazı bölgelerde tam otonom robotlara da ihtiyaç duyacak ve bu robotlar yapılacak araçla astronotlar tarafından taşınacak.

NASA Genel Merkezi İnsan Araştırmaları ve Görev Operasyonları Müdürlüğü'nde Ay keşif programları yöneticisi Marshall Smith, "Mürettebat Ay'a varmadan önce iniş alanının yakınına bir gezgin uzay aracı yerleştirebilirsek, ilk görevlerde bilimsel dönüş potansiyeli katlanarak artar." dedi.

NASA, Artemis programında masraflı ve büyük bir roket üretmeyi planlıyor ve robotları kullanarak Ay programından önemli veriler elde etmek istiyor. Kurum, astronotlarının ulaşımları için ise global otomotiv endüstrisinin yardımına ihtiyaç duyuyor.