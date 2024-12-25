NASA'nın Güneş'i gözlemlemek amacıyla gerçekleştirdiği görev tamamlandı. Şimdi ise gözler 27 Aralık tarihine çevrilmiş durumda.

NASA'nın Parker Güneş Sondası, uzay keşfi tarihinde yeni bir başarıya daha imza attı. Bir süredir planlanan görev gerçekleşti ve insan yapımı herhangi bir nesnenin Güneş'e ulaşabileceği en yakın mesafeye ulaşmayı başardı.

Saniyede 692.000 km gibi inanılmaz bir hızla hareket eden sonda, Güneş’in yüzeyine yalnızca 6.1 milyon km kadar yaklaştı. Bu olağanüstü görev, insanlığın Güneş'e dair daha önce bilinmeyen sırları çözmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Güneş'e 6.1 milyon km kadar yaklaşıldı

NASA'nın bilimden sorumlu yönetici yardımcısı Dr. Nicky Fox, bu olağanüstü görevle ilgili heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Parker Güneş Sondası, Güneş'e çok yakın uçarak Güneş rüzgârını doğrudan kaynağında ölçebildi. Bu, Güneş rüzgârının nasıl oluştuğunu ve Güneş'ten gelen enerjik patlamaların kökenlerini anlamamızda önemli bir rol oynayacak."

Parker Güneş Sondası’nın bu etkileyici başarısı, 2018’deki fırlatılışından bu yana adım adım inşa edilen uzun soluklu bir sürecin sonucu. Venüs'ün yakınından geçen sonda, gezegenin yer çekiminden faydalanarak yörüngesini giderek Güneş'e yaklaştırdı.

Sonda ile iletişim Güneş'e fazlasıyla yakınlaştığı için bir süredir kesilmiş durumda. Sondanın tekrardan iletişim kurup kuramayacağı ise 27 Aralık tarihinde belli olacak.

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