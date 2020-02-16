NBA All-Star MVP Ödülünün İsmi "Kobe Bryant MVP Ödülü" Oldu

Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen bir helikopter kazasında basketbolun efsane ismi Kobe Bryant hayatını kaybetmişti. NBA komiseri Adam Silver, düzenlenen basın toplantısında All-Star MVP ödülünün yeni isminin "Kobe Bryant MVP Award" olduğunu açıkladı.

Bundan yaklaşık üç hafta önce spor dünyasının en zirve isimlerinden efsane NBA oyuncusu Kobe Bryant, feci bir helikopter kazasında kızıyla birlikte hayatını kaybetti. Kobe’nin trajik ve ani bir biçimde kaybedilmesi tüm dünyada yankı uyandırdı ve ismi her yerde anılmaya başladı.

Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant’la birlikte içinde 8 yolcu ve 1 pilot bulunan Sikorsky S-76B model helikopter, yoğun sis nedeniyle bir dağa çakılmıştı. Helikopterde bulunan 9 kişiden maalesef hiçbiri sağ kurtulamamıştı. İşte efsane bir ismi kaybeden NBA de Kobe anısına elinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor.

NBA All-Star MVP ödülünün ismi değiştirildi:

Dün yapılan NBA All-Star Weekend basın toplantısında NBA komiseri Adam Silver, All-Star MVP ödülünün artık isminin değiştiğini söyledi. Adam, All-Star MVP ödülünün yeni isminin Kobe Bryant’ın anısına “Kobe Bryant MVP Award” olarak değiştirildiğini açıkladı.

Adam Silver, bu açıklamasının ardından Kobe Bryant’ın All-Star’da elde ettiği başarıları kısaca özetledi. Adam, Kobe’nin 4 MVP ödülü ve bir Slam Dunk ödülü kazandığını, 18 kere peş peşe All-Star’da boy gösterdiğini belirtti. Ayrıca Kobe’nin 19 yaş ile en genç All-Star olduğunu da ekledi.

28 Ocak’ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant’ın cenazesi geçtiğimiz günlerde düzenlendi. 7 Şubat’ta düzenlenen cenaze töreni kimseye duyurulmadan yapıldı ve baba-kız, Corona Del Mar kasabasındaki mezarlığa defnedildi.

Basketbol tarihinin en efsane isimlerinden birisi olan Kobe Bryant için 24 Şubat’ta kariyerini geçirdiği Staples Center’da resmi bir tören düzenlenecek. Kobe Bryant, ölümünden üç hafta sonra NBA tarihinin en önemli oyuncuları, koçları ve hakemlerinin hatırlanması için bir müze niteliği taşıyan Hall of Fame’e aday gösterildi.