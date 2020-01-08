Önümüzdeki hafta çekimlerine başlanacağı söylenen yeni Netflix Türk dizisi 50 Metrekare'nin oyuncuları belli oldu. Edinilen bilgilere göre 50 Metrekare; Aybüke Pusat, Engin Öztürk, Cengiz Bozkurt ve katıldığı Survivor isimli yarışmayla tanınan Hasan Yalnızoğlu gibi isimleri bir araya getirecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki yapımlarını her geçen gün biraz daha artırıyor. Geçtiğimiz dönemlerde "Hakan: Muhafız" ve "Atiye" gibi orijinal Türk dizilerini yayınlayan Netflix, 2020 yılında da yeni Türk dizileriyle abonelerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Netflix'in üzerinde çalıştığı yeni Türk dizilerinden bir tanesi de "50 Metrekare".

50 Metrekare, BKM Film tarafından hazırlanacak ve Netflix üzerinden seyircilerle buluşacak. Proje, henüz çok yeni olduğu için detaylı bir bilgi sahibi değiliz ancak dizinin Burak Aksak tarafından kaleme alındığını ve Selçuk Aydemir tarafından da yönetileceğini ifade edebiliriz. Diziyle ilgili olarak yaşanan son gelişme ise 50 Metrekare'nin oyuncularını ortaya koydu.

Yeni Netflix dizisi, Cengiz Bozkurt, Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ı bir araya getirecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Netflix'in yeni Türk dizisi 50 Metrekare, son dönemlerin sevilen isimlerinden Aybüke Pusat ve Türk dizilerinin beğenilen isimlerinden Burak Aksak'ı bir araya getirecek. Üstelik bu ikiliye önemli isimler de eşlik edecek. Edinilen bilgilere göre 50 Metrekare dizisinde Aybüke Pusat ve Burak Aksak'a ek olarak Engin Öztürk, Cengiz Bozkurt, Özgür Emre Yıldırım ve Survivor yarışması ile tanınan Hasan Yalnızoğlu gibi isimler de yer alacak.

50 Metrekare isimli dizinin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Ancak söylentilere göze dizinin çekimlerine önümüzdeki hafta itibarıyla başlanacakmış. Yani Netflix abonelerinin 50 Metrekare ile tanışmaları için uzun bir süre daha beklemeleri gerekiyormuş gibi görünüyor. Ancak çekimler devam ettiği sırada Netflix, diziyle ilgili fragman ve tanıtım videoları yayınlayacak ve böylelikle de Netflix kullanıcılarının merakını giderecektir.