Netflix'in yeni Türk dizisi "50m2" resmen duyuruldu. YouTube'dan bir video yayınlayan Netflix, proje ekibinin çekimlere başladığını ortaya koydu. Yapımcılığı BKM tarafından üstlenilen dizi, 8 bölümden oluşacak ve 2020 yılı içinde Netflix aboneleriyle buluşacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yeni içerikler üzerinde çalışmaktan geri durmuyor. Son yıllarda onlarca "orijinal" dizi ve filmi aboneleriyle buluşturan Netflix, Türkiye'yi de fazlasıyla önemsiyor ve zaman zaman orijinal Türk dizileriyle abonelerinin karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz dönemlerde "Hakan: Muhafız" ve "Atiye" isimli Türk dizilerini yayınlayan Netflix, ilerleyen dönemlerde de "50m2" ile yeni bir Türk dizisi projesi oluşturmuş olacak.

50m2 dizisiyle ilgili hala pek çok bilinmez var. Ancak Netflix, bugün itibarıyla yeni Türk dizisini resmen duyurmuş oldu. YouTube üzerinden kısa bir video yayınlayan Netflix, 50m2'nin çekimlerine başlandığını bizzat proje ekibi aracılığıyla duyurdu. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği 50m2, kara mizah türünde bir yapım olarak karşımıza çıkacak.

Burak Aksak, yaklaşmakta olan yeni Netflix dizisi 50m2'nin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstleniyor. Ancak Aksak, yönetmenlik koltuğunda Selçuk Aydemir ile birlikte çalışıyor. Toplamda 8 bölümden oluşacağı söylenen 50m2 dizisinin oyuncu kadrosunda ise Aybüke Pusat, Cengiz Bozkurt, Engin Öztürk, Kürşat Alnıaçık, Yiğit Kirazcı, Tuncay Beyazıt, Özgür Emre Yıldırım, Hasan Yalnızoğlu, Tuğçe Karabacak ve Murat Kılıç gibi isimler yer alıyor.

Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2, 2020 yılında Netflix kullanıcıları ile buluşacak. Dizide, Gölge isimli gizemli bir tetikçinin hikayesine eşlik edeceğiz. Gölge, karanlık alemlerde nam salmış bir isimdir ancak babası gibi gördüğü Servet, gizemli tetikçiye ihanet eder. Tetikçi, yaşadıklarından kaçtığı sırada kendisini 50 metrekare büyüklüğünde bir terzi dükkanının içinde bulur. Bir süre bu dükkana sığınan Gölge, mahalleli tarafından da görülür ve işler, hiç olmadığı yerlere doğru sürüklenir.

Netflix'in 50m2'yi duyurduğu video