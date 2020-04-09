Ricky Gervais'in yaratıcısı olduğu ve baş rolünü oynadığı Netflix dizisi After Life'ın ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Altı bölümden oluşan ikinci sezonda Tony, hayatını kaybeden eşinin yasını tutmayı sürdürüyor ancak yakın olduğu insanlarla daha iyi ilişkiler geliştirmeye çalışıyor.

Ricky Gervais'in baş rolünü oynadığı Netflix dizisi After Life'ın ikinci sezonundan ilk fragman yayınlandı. Altı bölümden oluşan yeni sezonda dizinin ana karakteri Tony, hayatını kaybeden eşi Lisa'nın (Kerry Godliman) yasını tutmayı sürdürürken bir yandan da yakını olan kişilerle daha iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. After Life; orta yaşlardaki gazeteci Tony'nin, eşi Lisa'nın kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başladığı yeni hayatı anlatıyor.

Karısının ölümünden sonra intihar etmeyi düşünen Tony, bundan vazgeçerek o andan itibaren hoşuna giden her şeyi yapmaya karar veriyor ve maceraları sırasında tuhaf insanlarla karşılaşıyordu. Geçen sene başlayan dizinin ikinci sezonunun yayın tarihi 24 Nisan.

After Life'ın konusu:

İlk sezona verilen tepkileri, hayli olumlu ve memnun edici bulan Ricky Gervais, daha önce hiç böyle tepkilerle karşılaşmadığını ancak bu nedenle ikinci sezonu daha iyi yapabilmek için daha çok çalışması gerektiğini söylemişti. Dizideki karakterlere aşık olduğunu kaydeden ünlü komedyen, hikâyenin nereye gideceğine ilişkin de bir fikre sahip olduğunu belirtiyor. İlk sezondan aşina olduğumuz karakterlerin hepsinin ikinci sezonda da yer alacağı belirtiliyor. Elbette birinci sezonda ölen Julian yeni sezonda yer almayacak.

Ricky Gervais, daha önce Metro'ya verdiği bir röportajda birinci sezonun son bölümünde Tony'nin geleceğine ilişkin 'küçük bir ipucu' bulunduğunu söylemişti. Sezonun son bölümünde Tony, "Süper güçlerimi iyilik için kullanacağım" diyordu.

After Life'ın kadrosunda Ricky Gervais'in yanı sıra Kerry Godliman, Tom Basden, Tony Way, David Bradley ve Ashley Jensen gibi isimler yer alıyor. Dizinin senaristliğinin yanı sıra yönetmenliğini de Ricky Gervais yaparken yapımcılığını Gervais'le beraber Charlie Hanson üstleniyor. Yapım, Derek Productions imzasını taşıyor.

Netflix tarafından yayınlanan After Life'ın ikinci sezonunun ilk fragmanı: