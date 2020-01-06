Sinema ve dizi dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Altın Küre Ödülleri, 77’inci kez sahiplerini buldu; ancak gecede ödül alan yapımlardan çok, sunucu Ricky Gervais konuşması damga vurdu. İngiliz komedyenin hedefinde, Apple ve Disney gibi dev şirketler vardı.

Netflix’te yayınlanan stand-up gösterisi ile bilinirliğini önemli ölçüde artıran İngiliz komedyen ve oyuncu Ricky Gervais, 77. Altın Küre Ödülleri’nde yaptığı açılış konuşması ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beverly Hills, Kaliforniya’da düzenlenen görkemli etkinliğin sunucusu olan Gervais, Apple TV+’ın orijinal dizisi ‘The Morning Show’ hakkında övgü dolu ifadeler kullandıktan sonra, Apple CEO’su Tim Cook’un gözlerinin içine baka baka şirketi yerin dibine soktu.

Apple CEO'su Tim Cook da geceye katılan isimler arasındaydı:

The Morning Show’un haysiyetin önemini vurgulama ve doğru şeyi yapma konusunda mükemmel bir drama olduğunu ifade eden, “Yani, her şeyin farkında ve bilincinde olduğunu söylüyorsun ama çalıştığın şirketler inanılmaz. Apple, Amazon, Disney… Bu yüzden hiçbiriniz bu töreni siyasi bir konuşma için kullanma hakkına sahip değilsiniz. Okulda geçirdiğiniz vakit, Greta Thunberg'den daha az. Küçük ödülünüzü alın, tanrınıza teşekkür edin ve defolun” şeklinde konuştu.

Gervais'in yorumları sadece Apple ve Amazon gibi şirketleri değil, aynı zamanda bu şirketlerin akış hizmetinde sunulan içeriklerde rol alan aktörler ve aktrisleri de hedef alıyor. Tim Cook'un da Hollywood yıldızlarının arasında oturduğu gerçeği göz önüne alındığında, İngiliz komedyenin sarf ettiği sözler çok daha çarpıcı bir hal alıyor.

Apple TV+’ın en beğenilen orijinal dizilerinden biri olan The Morning Show, Altın Küre Ödülleri’nde ‘En İyi Drama Dizisi’ dalında aday gösterilmişti. Fakat kazanan HBO imzalı Succession oldu. Ayrıca dizinin yıldızları hem Jennifer Aniston hem de Reese Witherspoon, drama dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde yarıştı. Ne var ki bu ödülün kazananı The Crown’dan Olivia Colman oldu. 2020 Altın Küre Ödülleri’nde kazananlara buradan göz atabilirsiniz.

Ricky Gervais'in Altın Küre Ödülleri'nde yaptığı konuşmanın bir bölümünü aşağıdan izleyebilirsiniz: