Netflix Dizisi Aşk 101, İstanbul’un Hangi Lisesinde Çekildi?

Popüler dizi/film platformu Netflix’in yayınlanmadan önce çok tartışılan Aşk 101 dizisi, yayınlandıktan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Lise öğrencisi gençlerin yaşamının bir kısmına odaklanan dizide en çok merak edilen mekânlardan bir tanesi çekimlerin büyük kısmının geçtiği lise binasıydı. Peki Aşk 101, İstanbul’un hangi lisesinde çekildi? Gelin bu sorunun yanıtını detaylarıyla inceleyelim.

Son senelerde Türk yapımı dizilere yer vermeye başlayan Netflix’in yeni dizisi Aşk 101, önceki hafta izleyicilerin beğenisine sunuldu. Hayatı uçlarda yaşayan bir grup lise öğrencisinin hayatının bir kısmını anlatan dizinin karakterleri kadar çekim mekânları da çok konuşuldu ve merak edildi. Özellikle dizinin büyük bölümünün geçtiği lise binasının nerede olduğuna dair sorular soruldu.

Aşk 101 dizisinde geçen okul sahneleri için iki ayrı mekan kullanıldı. Dizide görülen okul binası ve iç çekimler için İstanbul’da bulunan Maçka Akif Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kullanılırken okul sahnelerindeki arka bahçe olaraksa Cihangir Münir Özkul Ortaokulu kullanıldı. İki okul da izleyiciler tarafından arama motorlarında çokça arandı.

Dizi tartışmalara konu oldu:

Son yıllarda çıkış yapan genç oyunculara yer verilen kadrosunun yanında yönetmenlik koltuğunda da yine genç bir isim olan Meriç Acemi’nin oturduğu dizi, henüz yayınlanmadan pek çok tartışmaya sebep olmuştu. Diziyle bağlantısı olmayan bir Twitter hesabı üzerinden yapılan dizinin eşcinsel karakter barındırdığıyla ilgili bir paylaşım sosyal medyayı birbirine katmıştı. Paylaşım yüzünden hem Netflix hem de Aşk 101’e tepki yağdıran Twitter kullanıcıları diziyi istemediklerini dile getirirken bir diğer kesim de diziyi ve platformu desteklemişti.

Tartışmalar sürerken Netflix yaptığı açıklamayla konuya son noktayı koymuştu. Aradan çok zaman geçmeden tartışmalara bu kez de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katılmış, "Kırmızı çizgimiz belli" sözleriyle rahatsız edici içeriklere izin vermeyeceklerini vurgulamıştı. Tüm bu tartışmaların ardından dizi 24 Nisan tarihinde yayınlandı ve pek çok kişi tarafından izlenerek en çok izlenen yapımlar arasında yerini almış oldu. Yükselen beklentilerin ardından sosyal medyada olumlu olumsuz çok sayıda yorum almayı başaran Aşk 101, Netflix üzerinden izlenebilir durumda.