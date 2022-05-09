Netflix, Bazı Dizi ve Filmleri Neden Kaldırıyor?

Netflix, zaman zaman yaptığı açıklamalarla platformda yer alan bazı içeriklerin belirli bir tarihten sonra kaldırılacağını açıklıyor. Peki Netflix neden böyle bir şey yapıyor? Bazı popüler yapımlar, Netflix'te neden bulunamıyor?

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, zaman zaman bazı içerikleri yayından kaldırıyor. Hatta daha geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Friends ve Harry Potter serisi gibi bazı popüler yapımların bu ay sonu itibarıyla Netflix'ten kaldırılacağından bahsetmiştik. Tamam da niye? Netflix, bu kadar popüler içerikleri neden kaldırıyor?

Aslına bakacak olursak bu sorunun cevabı çok basit. Pek çoğunuzun da tahmin edebileceği gibi lisans hakları. Bilindiği üzere; bir dizi ya da filmi bir yerde yayınlayabilmek için o yapımın lisans haklarına sahip olmak gerekiyor. Netflix de tam olarak bunu yapıyor. Ancak lisans süresi sona erdikten sonra o yapım için yeni bir değerlendirme yapan platform, aldığı karara göre de lisans haklarını yeniden almayabiliyor. İşte böylesi durumlarda yapımlar Netflix'ten kaldırılıyor.

Maliyetler de önemli

Netflix, bir yapımın lisansını alma kararını verirken özellikle de iki hususa dikkat ediyor. Bunlardan ilki, o içeriğin haklarının hala mevcut olup olmadığı. İkinci husussa maliyet. Platform, lisans yenilemesi yapması gereken içeriğin ilgili bölgede ne kadar popüler olduğuna bakıp, bunu lisans maliyeti ile gözden geçiriyor. Eğer bu işlemlerde platformun çıkarlarına uymayan bir sonuca ulaşılırsa, o yapımın lisans hakları yeniden alınmıyor.

Netflix'in lisans haklarıyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Netflix, dünya genelinde farklı stüdyolardan dizi ve filmlerin lisansını alır. İzlemek istediğiniz içerikleri devam ettirmeye çalışsak da bazen lisans anlaşmaları nedeniyle bazı içerikler Netflix'te yayından kalkar.

Bir dizi veya filmin lisans süresi bittiğinde aşağıdakileri göz önünde bulundururuz:

İçeriğin hakları hâlâ mevcutsa

Bir bölgede ne kadar popüler ve lisans maliyeti ne kadar

Bir dizi veya filmin lisansı yenilenirse içeriği Netflix'ten izlemeye devam edebilirsiniz. Bir içeriğin lisansı yenilenmezse içerik Netflix'ten kaldırılmadan önce size bilgilendiririz.