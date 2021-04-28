Netflix, heyecan dolu bir intikam hikayesi sunacak yeni dizisi Hit&Run'ın fragmanını yayınladı. Bu yaz itibarıyla Netflix aboneleriyle buluşacak Hit&Run'ın başrolünde Lior Raz, Kaelen Ohm ve Moran Rosenblatt yer alıyor.

İntikam temalı hikayeler, aksiyon filmi/dizisi severlerin favorileri arasında yer almaktadır ki Keanu Reeves'in ikinci kez Hollywood'un en popüler isimlerinden biri olmasını sağlayan John Wick serisi, bu türün son dönemdeki en başarılı örneklerinden biri kabul ediliyor. Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayın platformu olan Netflix, Hit&Run adlı yeni yapımı ile "intikamseverlere" aksiyon ve heyecan dolu bir dizi sunmayı amaçlıyor.

Başrolünde Lior Raz'ın yer aldığı Hit&Run için Netflix'in resmi internet sitesinde yazan özette, "Mutlu bir evliliği olan bir adamın hayatı, eşinin Tel Aviv'de gizemli bir kazaya kurban gitmesiyle altüst olur. Üstelik kazaya karışan araba sırra kadem basmıştır" ifadelerine yer veriliyor. Bugün itibarıyla ilk fragmanı yayınlanan dizinin oyuncu kadrosundaki diğer isimler Kaelen Ohm ve Moran Rosenblatt.

Avi Issacharoff, Lior Raz, Dawn Prestwich ve Nicole Yorkin tarafından hayata geçirilen Hit&Run'da Lior Raz tarafından canlandırılan ana karakter, eşinin bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesiyle sarsılıyor. Ancak hikayeyi ilginç kılan, kazayı yapan aracın ortadan kaybolmuş olması ve eşini kaybeden acılı adamın eşinin aslında tanıdığı kişi olmadığını öğrenmesi oluyor.

Netflix Türkiye, fragmanın hemen altında paylaşmış olduğu "Hit&Run, bir adamın öldürülen karısına olan sonsuz sevgisini ve bedeli ne olursa olsun bu ölümün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için yaptığı karanlık yolculuğu anlatan, gizemlerle dolu bir gerilim dizisi" açıklamasıyla aslında ana karakterin eşini sıradan bir trafik kazasında kaybetmediğinin ve bu kazayı aydınlatmaya çalışırken hiç ummadığı bir macera ile karşılaşacağının ipucunu veriyor. Hit&Run, bu yaz itibarıyla Netflix abonelerinin beğenisine sunulacak. Dizi yayınlandığında hemen haberdar olmak isterseniz buraya tıklayarak Netflix sayfasına bir hatırlatıcı oluşturabilirsiniz.

Hit&Run fragman