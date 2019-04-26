Netflix’in Sevilen Dizisi Dark’ın 2. Sezon Fragmanı Yayınlan

Netflix’in ses getiren dizilerinden olan Dark’ın 2. sezonu için yayın tarihi açıklandı.

Alman yapımı ilk orijinal Netflix dizisi olan Dark, 2017 yılında seyircilerle buluşmuştu. Dizi, Winden isimli kasabada iki çocuğun kaybolmasının ardından gelişen gizemli olayları konu alıyordu. Dizinin bu yıl 2. sezonuyla geri döneceği açıklandı.

Dark’ın ikinci sezonunun duyurusu, yayınlanan bir fragman ile yapıldı. Fragmanda yeni sezonun başlangıç tarihi de açığa çıktı.

Dizinin yeni sezonu 21 Haziran’da vizyonda olacak.

Dizinin ikinci bölümü 8 bölümden oluşacak. Yönetmen koltuğunda Who Am I filmiyle tanınan Baran bo Odar’ın oturacağı yapımda senaryo da Odar ile Jantje Freise’nin ellerinden çıkacak. Oyuncu kadrosunda ise Louis hoffman, Anna König, Roland Wolf, Louid hoffman ve Jördis Triebel bulunuyor.

Dark’ın yeni sezonunda zaman döngüsünde farklı yıllara gideceğiz. 1921 ve 2052 yıllarına yolculuk edeceğimiz hikaye şimdiden serinin hayranlarını heyecanlandırmış durumda.