Canlı yayınlar konusunda hamlelerini artıran Netflix, şimdi de bir boks maçı yayımlayacağını duyurdu. Temmuzda gerçekleşecek maç, YouTuber ve boksör olan Jake Paul ile boks efsanesi Mike Tyson arasında olacak.

Netflix, film ve dizi içeriklerinin yanı sıra odağını son zamanlarda canlı yayınlara da çevirmeye başlamıştı. Şimdi ise şirketin sıradaki büyük canlı yayının ne olacağı açıklandı. Yeni etkinlik, bir spor müsabakası olacak.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre 20 Temmuz 2024 tarihinde bir boks maçı aboneler tarafından izlenebilecek. Şüphesiz son yılların en büyük maçlarından biri olacak bu maçta mücadele edecek iki isim ise herkesi şaşırtacak cinsten.

Canlı yayımlanacak maçta Jake Paul ve Mike Tyson dövüşecek

Netflix’in yayımlayacağı boks müsabakasında YouTuber’lıktan boksörlüğe geçen Jake Paul ile boks tarihinin efsane isimlerinden olan eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson’ı izleyeceğiz. Paul, şimdiye kadar 10 maç yapmış ve 9’unu kazanmıştı. Bunların 6’sı nakavttı.

Mike Tyson ise son profesyonel maçını emekli olduğu yıl olan 2005’te yapmıştı. 2020’de ise Roy Jones Jr. ile berabere kalan bir gösteri maçına çıkmıştı. Tyson, 1985-2005 yılları arasında devam eden kariyerinde 58 maça çıkmış, bunların 50’sini (44’ü nakavt) kazanmıştı. 6 maçı kaybederken 2 maç ise sonuçsuz kalmıştı.

Paul ve Tyson arasındaki maç, ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan 80 bin kişi kapasiteli AT&T stadyumunda gerçekleştirilecek. İkili arasındaki bir maç ihtimali aslında yıllardır konuşuluyordu ancak gerçeğe dönüşmesi beklenmiyordu. Tyson da önceki açıklamalarında pek böyle bir niyetinin olmadığını belirtmişti. Bu yüzden bugünkü haber tüm dünya için şaşırtıcı oldu. Şov amaçlı olsa da bu tarz sansasyon yaratan bir maçın çok büyük ilgi göreceğini ve son yılların en büyük spor etkinliklerinden biri olacağını tahmin etmek yanlış olmaz.

Netflix’in bu hamlesi, diğer platformların spor konusunda hamleleriyle birlikte geliyor. Özellikle Apple’dan canlı spor yayınları adımları görüyorduk. Netflix de spor tarafındaki içeriklerini belgeseller başta olmak üzere artırmıştı. Şimdiden herkesin konuşmaya başladığı Paul-Tyson maçının platform için çok kârlı bir hamle olacağını söyleyebiliriz.