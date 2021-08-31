La Casa de Papel’in son sezonunun yayın tarihine sayılı günler kala Netflix, dizide olan biten son olayları izleyiciye hatırlatmak için bir video paylaştı. Netflix Türkiye’nin de Türkçe altyazılı versiyonunu paylaştığı video, dördüncü sezondaki en önemli olayları bir araya getirdi.

Netflix’in son yıllarda en çok tutan dizilerinden olan La Casa de Papel’in beşinci sezonuyla final yapacağı, aylar önce duyurulmuştu. Yeni sezonda görebileceğimiz bazı şeyler ya duyuruldu, ya iddia edildi. Tüm bu bekleyiş ve bilgi birikimi, hayranların heyecanını iyice artırdı beklenen yayın günü; neredeyse çattı.

Dizinin yayınlanan son sezonu, geçen sene nisan ayında izleyiciyle buluşmuştu. Aradan 1 seneden fazla süre geçti. Bu yüzden Netflix, La Casa de Papel’in dördüncü sezonunda olan biteni yayınladığı kısa videoyla izleyiciye hatırlattı.

La Casa de Papel 4. sezon özeti:

Netflix, izleyicileri bölümlerde kısa kısa dolaşma zahmetinden kurtararak dizide son olanları verdiği kısa bir videoyu YouTube’da paylaştı. Dördüncü sezonun en önemli olaylarını ve bazı detaylarını hatırlatan, yaklaşık 3 dakikalık videonun Türkçe altyazılı versiyonu da her zamanki gibi Netflix Türkiye kanalı tarafından paylaşıldı.

La Casa de Papel 5. sezon fragmanı:

Netflix’in en popüler yapımlarından biri haline gelen ve sıra dışı bir soygun ekibinin dev soygun planını konu alan La Casa de Papel’in beşinci sezon tarihi çoktan duyurulmuş; bu sezonda neler beklememiz gerektiği aylar önce belli olmuştu. Yayın için belirlenen tarih 3 Eylül’dü. Vakit geldi çattı, hayranlar iyice sabırsızlandı.

La Casa de Papel’in beşinci ve son sezonu, 3 Eylül Cuma günü Netflix’te yayınlanacak. Bakalım 5 senelik bir Netflix efsanesine yakışan bir sonla karşılaşacak mıyız?