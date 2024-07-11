İkinci insanlı deneyi için onay alan Neuralink, Elon Musk'ın da katılımıyla bir canlı yayın gerçekleştirdi. Yayında ikinci deney ve şirketin planları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Elon Musk yönetimindeki Neuralink, bu yılın başlarında ilk insanlı deneyini başarıyla gerçekleştirmişti. Deneyde Noland Arbaugh isimli felçli bir adamın beynine çip takılmıştı. Arbaugh, bunun ardından düşünce gücüyle fare kontrol etmeye başlamıştı. Hatta düşünce gücüyle sosyal medyada paylaşım yaptığını ve oyun oynadığını bile görmüştük.

Şirket, bugünlerde ise ikinci deneyine hazırlanıyordu. Mayısta bu deney için ABD Gıda ve İlaç Daiersi (FDA) onayı aldığını görmüştük. Yeni deney için heyecanlı bekleyiş sürerken dün gece önemli açıklamalar geldi.

İlk deneydeki sorunların önüne geçilecek, bu yıl daha fazla insan denemesi yapılacak

En başta ekip, Arbaugh deneyindeki sorunları ele almak istiyor. Bunlar arasında implantın ipliklerinin geri doğru çekilmesi ve cihazın en başta tam istendiği gibi çalışamaması var. Bu sorun azaltılarak hastanın beynindeki karbondioksit seviyeleri normal tutulacak ve genişlemesi veya küçülmesi engellenecek.

Sonrasında ise implantın ana gövdesini beyne çok daha yakın olacak şekilde geliştireceklerini belirtiyorlar. Bu şekilde boşluk oluşması engellenecek ve ipliğin gerginliğini azaltacaklar. Yani hastanın beyninde tekrar dışarı çıkma sorunu yaşanmaması için elektrotların daha derinlere yerleştirilmesini istiyorlar.

Şirketi, bu yıl daha fazla insan deneyi gerçekleştirmek istediğini de ekliyor. İşler yolunda giderse 2024 içinde iki hastadan daha fazla hastanın beynine çip takıldığını görebiliriz. Bu da gelecekte binlerce insan için umut ışığı olabilecek implantın hedeflerine ulaşmaya Neuralink’i bir adım daha yaklaştıracak.

İkinci insanlı deneyin ne zaman gerçekleştirileceği ve kim üzerinde uygulanacağı henüz belli değil. Yakında bu konuda bilgiler paylaşılacaktır. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.