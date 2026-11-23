Neuralink'in paylaştığı videoda bir kullanıcı beyin çipi yardımıyla gamepad kullanmadan GTA 6 oynadığı anları gözler önüne serdi.

Resmî Neuralink X hesabından paylaşılan yeni bir videoda, bir kullanıcının beyin çipi yardımıyla GTA 6 oynadığı anlar gözler önüne serildi.

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Paylaşıldıktan sadece bir gün sonra beş milyondan fazla izlenmeye ulaşan video, sektörde de büyük yankı uyandırdı.

Gamepad olmadan tekne ve uçak kullandı

Yayınlanan dikkat çekici videoda GTA 6 yayını yapan kullanıcı herhangi bir gamepad kullanmadan tekne ve uçak sürdüğünü, ayrıca yakın dövüş ve silahlı çatışmalara girdiğini bizzat anlattı.

Karakteri yönlendirmek için yaptığı zihinsel hamleleri hem "kolay hem de zor" olarak tanımlayan oyuncu, yumruk atmak için yüzük parmağını tıklatma hissine odaklandığını belirterek "İşte bir yüzük parmağının GTA'da yapabilecekleri" ifadelerini kullandı. Deniz uçağını havalandırırken araştırmacıların sisteme "ekstra tuşlar" eklediğini de aktaran kullanıcı, uçağın burnunu yukarı kaldırmak için tıpkı fare hareketi gibi sağ elini ileri kaydırma hissine odaklandığını dile getirdi.

Neuralink çipi takılmadan önceki oyun deneyimine de değinen kullanıcı, o dönemde ağız çubuğu ve iPad kullandığını belirterek kendini ekrana gagasıyla vuran bir kuşa benzetti. Çipe sahip olmayı ise "dünyaya açılan kapısını geri kazanmak" sözleriyle özetledi.