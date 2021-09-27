Milyonlarca dolarlık yatırımları ve büyük ödüllere sahip yarışmalarıyla espor, her geçen sene giderek daha da büyüyen bir alan olma yönünde ilerlemekte. Sektördeki bu büyüme, espor lisansı bulunan oyunculara yönelik büyük bir ihtiyacı da beraberinde getiriyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla büyüyen espor sektörü, bu açıdan yatırımcıların ve oyuncuların ilgisini çekiyor. Öyle ki, şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünse de, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda esporun da yer alabileceğine dair görüşler bile mevcut. Bu gerçekleşir mi bilinmez, ancak esporun olimpiyatlar oyunları arasında yer almadan da büyüme ivmesini sürdüreceği aşikar.

Türkiye'de esporun gelişiminden ve denetiminden sorumlu kuruluş, 2018 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED). Hem TESFED'in etkinlikleriyle hem de ünlü spor takımlarının da sektöre yavaş yavaş girmesiyle birlikte ünü giderek artan espor, birçok insanın oyun tutkusunu bir mesleğe çevirme hayali kurmasını sağlıyor. Bunun için ilk adım ise bir espor lisansı almaktan geçiyor.

Espor lisansı almak için yapılması gerekenler bir hayli basit:

İlk etapta toplanması gereken bazı belgeler bulunuyor. Bunlar arasında;

TESFED'in sitesinden indirilip doldurulacak sağlık beyanı belgesi,

TC kimlik kartı fotokopisi (çektikten sonra kağıdın boş bir yerine "tarafıma aittir" yazıp imzalamak gerekiyor),

Bağlı olunan ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sitesinden indirip doldurulacak 1 adet tescil fişi,

2 adet vesikalık fotoğraf

Belgeler toplandıktan sonra inceleme ve onay süreci için Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri’nin Sicil Lisans Bölümü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Espor lisansı için sürecin herhangi bir aşamasında herhangi bir ücret ödenmiyor. Onay alındığı takdirde de lisansınıza sahip olabiliyorsunuz.

Espor lisansı için başvuruyu kişinin kendisi yapabileceği gibi, velisi veya menajeri de gerçekleştirebiliyor. Lisans edinebilmek için tek koşul 6 yaşından büyük olunması.