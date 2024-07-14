Diğer İkonik Binaları Gölgede Bırakarak New York’un Silüetinde Yükselecek Olan Yüksek Teknolojili Gökdelen: 175 Park Avenue

3 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
New York’un ikonik silüeti tarihi ve modern yapılarla süslenmiş, her biri kendi hikayesini anlatan gökdelenlerle dolu. Bu içerikte, şehrin ünlü gökdelenlerine kafa tutacak yeni bir gökdelen projesinden bahsedeceğiz: 175 Park Avenue!

Dünyanın en tanınmış şehirlerinden biri olan New York, ikonik binalarının süslediği silüetiyle de öne çıkıyor.

Empire State’ten, Chrysler Binası’na, Chrysler Binası’ndan Flat Iron’a kadar birçok ünlü ve gösterişli yapıya ev sahipliği yapan bu şehirde, tüm bu binalara meydan okuyacak yeni ve ihtişamlı bir gökdelenin yükselmesi planlanıyor.

Manhattan'da yükselecek olan bu yapının ismi 175 Park Avenue.

175 park avenue

Devasa bir gökdelen projesi olan bu yapının tamamlandığında yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olması bekleniyor.

Bu yüksekliği ile New York'un en yüksek binalarından biri olacak ve bazı ikonik yapıları gölgede bırakacak.

Tasarımı, Amerika’nın ünlü mimarlık firması Skidmore, Owings & Merrill tarafından yapılan bu projenin modern bir estetikle inşa edileceği ve çevresindeki tarihi dokuyu tamamlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

175 Park Avenue, yalnızca bir ofis binası değil, aynı zamanda lüks bir yaşam alanı olacak.

İçerisinde yer alacak lüks daireler, restoranlar, spor salonları ve dinlenme alanlarının sakinlerine ve ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunması amaçlanıyor.

Ek olarak, binada yer alacak olan yüksek teknolojiye sahip ofis alanlarının, iş dünyasının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Bu gökdelen, sadece yüksekliği ile değil, yenilikçi tasarımı ve mühendislik harikası detaylarıyla da dikkat çekiyor.

175 park avenue

Çevre dostu olmayı odağında tutacağı belirtilen bu projede yenilikçi enerji sistemleri, güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemleri gibi teknolojiler yer alacak.

Ayrıca, iç mekanlarda kullanılan malzemelerin çoğunun geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş olacağı söyleniyor.

175 Park Avenue, görsel olarak etkileyici bir yapı olmakla kalmayıp, aynı zamanda en son teknolojik yeniliklerle de donatılacak.

Binada, ileri düzey akıllı bina sistemleri, enerji tüketimini optimize eden akıllı sensörler, ileri teknoloji hava filtreleme sistemleri gibi teknolojiler yer alacak.

İnşaatında kullanılan malzemelerin de ileri teknolojilerle üretileceği, bu sayede hem dayanıklı hem de çevre dostu olacağı söyleniyor.

New York silüetinde yükselecek bu görkemli yapının 2030 yılında tamamlanması bekleniyor.

İlginç yapılarla ilgili ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 400 Metrelik Gösterişli Bir Küp Şeklinde Tasarladığı Mega Projesi: The Cube (Okuyunca Tek Sebebinin Gösteriş Olmadığını Göreceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan’ın 170 Kilometre Uzunluğunda Bir Çizgi Şeklinde Tasarladığı Dev Şehir: The Line
İLGİLİ HABER

Suudi Arabistan'ın Hayır mı Şer mi Olduğu Tartışmalı Olan Mega Projesi: Oxagon (Süveyş Kanalı'ndaki Ticareti Kötü Etkileyebilir!)
İLGİLİ HABER

Güney Afrika’nın "Beyaz Elitleri" İçin Tasarlansa da Daha Sonra Suç Dünyasının Çöplüğüne Dönüşen Ponte Tower’ın İlginç Hikâyesi
İLGİLİ HABER

Japonya'nın 1.000.000 Kişiyi Barındıracak Mega Projesi: Shimizu Mega-Şehir Piramidi
İLGİLİ HABER

Dünyanın En Tehlikeli Oteli: Frying Pan Tower (Okuyunca Neden Bu Kadar Tehlikeli Denildiğine Hak Vereceksiniz!)
İLGİLİ HABER

Bir Hata Sonucunda Gökdelenlerle Dolan New York’taki Flatiron Binasının Sıra Dışı Hikâyesini Okuyunca Çok Şaşıracaksınız!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler