New York’un ikonik silüeti tarihi ve modern yapılarla süslenmiş, her biri kendi hikayesini anlatan gökdelenlerle dolu. Bu içerikte, şehrin ünlü gökdelenlerine kafa tutacak yeni bir gökdelen projesinden bahsedeceğiz: 175 Park Avenue!

Dünyanın en tanınmış şehirlerinden biri olan New York, ikonik binalarının süslediği silüetiyle de öne çıkıyor.

Empire State’ten, Chrysler Binası’na, Chrysler Binası’ndan Flat Iron’a kadar birçok ünlü ve gösterişli yapıya ev sahipliği yapan bu şehirde, tüm bu binalara meydan okuyacak yeni ve ihtişamlı bir gökdelenin yükselmesi planlanıyor.

Manhattan'da yükselecek olan bu yapının ismi 175 Park Avenue.

Devasa bir gökdelen projesi olan bu yapının tamamlandığında yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olması bekleniyor.

Bu yüksekliği ile New York'un en yüksek binalarından biri olacak ve bazı ikonik yapıları gölgede bırakacak.

Tasarımı, Amerika’nın ünlü mimarlık firması Skidmore, Owings & Merrill tarafından yapılan bu projenin modern bir estetikle inşa edileceği ve çevresindeki tarihi dokuyu tamamlayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

175 Park Avenue, yalnızca bir ofis binası değil, aynı zamanda lüks bir yaşam alanı olacak.

İçerisinde yer alacak lüks daireler, restoranlar, spor salonları ve dinlenme alanlarının sakinlerine ve ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunması amaçlanıyor.

Ek olarak, binada yer alacak olan yüksek teknolojiye sahip ofis alanlarının, iş dünyasının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Bu gökdelen, sadece yüksekliği ile değil, yenilikçi tasarımı ve mühendislik harikası detaylarıyla da dikkat çekiyor.

Çevre dostu olmayı odağında tutacağı belirtilen bu projede yenilikçi enerji sistemleri, güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemleri gibi teknolojiler yer alacak.

Ayrıca, iç mekanlarda kullanılan malzemelerin çoğunun geri dönüştürülmüş veya sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş olacağı söyleniyor.

175 Park Avenue, görsel olarak etkileyici bir yapı olmakla kalmayıp, aynı zamanda en son teknolojik yeniliklerle de donatılacak.

Binada, ileri düzey akıllı bina sistemleri, enerji tüketimini optimize eden akıllı sensörler, ileri teknoloji hava filtreleme sistemleri gibi teknolojiler yer alacak.

İnşaatında kullanılan malzemelerin de ileri teknolojilerle üretileceği, bu sayede hem dayanıklı hem de çevre dostu olacağı söyleniyor.

New York silüetinde yükselecek bu görkemli yapının 2030 yılında tamamlanması bekleniyor.

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