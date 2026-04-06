[Nisan 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Nisan ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.
Nisan ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni PRAGMATA olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Platform
|Tarih
|I Am Jesus Christ
|Steam
|2 Nisan
|ALL WILL FALL
|Steam
|3 Nisan
|Samson
|Steam
|8 Nisan
|Replaced
|Steam, Xbox
|14 Nisan
|Cthulhu: The Cosmic Abyss
|Steam
|16 Nisan
|PRAGMATA
|Steam
|17 Nisan
|Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard
|Steam
|21 Nisan
|Outbound
|Steam
|23 Nisan
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|Steam
|30 Nisan
|Bus Bound
|Steam
|30 Nisan
NVIDIA GeForce NOW'a Nisan ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.