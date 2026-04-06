[Nisan 2026] GeForce NOW'a Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

NVIDIA, bulut oyun platformu NVIDIA GeForce NOW'a her ay yepyeni oyunlar ekliyor. Bu ay eklenecek yeni oyunlar da açıklanmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

NVIDIA'nın ülkemizde de sevilerek kullanılan bulut oyun platformu GeForce NOW'a yepyeni oyunlar eklendi. Yeni oyunlara bakılırsa Nisan ayı da oyun açısından dolu dolu geçecek gibi görünüyor.

Nisan ayında GeForce NOW'a eklenecek oyunlar arasında en dikkat çekeni PRAGMATA olacak gibi görünüyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İçerikten Görseller

2

NVIDIA GeForce NOW'a eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Platform Tarih
I Am Jesus Christ Steam 2 Nisan
ALL WILL FALL Steam 3 Nisan
Samson Steam 8 Nisan
Replaced Steam, Xbox 14 Nisan
Cthulhu: The Cosmic Abyss Steam 16 Nisan
PRAGMATA Steam 17 Nisan
Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard Steam 21 Nisan
Outbound Steam 23 Nisan
Heroes of Might and Magic: Olden Era Steam 30 Nisan
Bus Bound Steam 30 Nisan

NVIDIA GeForce NOW'a Nisan ayında eklenecek oyunların tamamı bunlar. Üstteki listede yer alan oyunların tamamını, GeForce NOW'a eklendiği tarihten itibaren dilediğiniz süre boyunca oynayabilirsiniz.

Geforce Nvidia Oyunlar

