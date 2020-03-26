Yeni Nissan Qashqai Özellikleri ve Fiyatı: SUV’un Kralı mı?

Crossover dünyasının en popüler arabası olan Nissan Qashqai, sportif tasarımı ve ekonomik yakıt tüketimi ile sürücülerin sevdiği otomobiller arasında yer alıyor. Biz de yeni modelin fiyatı ve özellikleri hakkında bilinenleri derledik.

Crossover ve SUV dünyasının öncülerinden olan Nissan Qashqai fiyatıyla cep yaksa da, yakıt tüketimi ve performansıyla aslında oldukça ekonomik bir araba. 3 farklı versiyon olarak satılıyor ve bu versiyonların ismi Visia, Tekna ve Sky Pack. Versiyonlar arasındaki farklar aslında çok basit özelliklerden kaynaklanıyor. Örneğin en dolu pakette anahtarsız giriş varken, en boş pakette yok.

Nissan en çok servis bolluğu ve yedek parçalarının ucuz olmasından dolayı tercih ediliyor. Diğer modellerde adeta bir servet ödenen yedek parçalar, Nissan’da daha ucuz oluyor. Doğal olarak sürücüler de daha sonra bakım ve yedek parçalara fazla para kaptırmamak için bu modele yöneliyor. Crossover modelinin özellikleri ve fiyatı hakkında tüm bilinenleri sizler için derledik.

Tasarım:

Sportif görünüme ek olarak keskin hatlar sunuyor:

Yeni Nissan Qashqai dış tasarımı itibarıyla sportif bir görünüme sahip. SUV’lar kamyonet kasası üzerine yapıldığından mıdır bilinmez daha ağır ve oturaklı tasarımlara sahip oluyorlar. Otomobil kasası üzerine tasarlanan Qashqai gibi crossover’lar ise sportif görünüme sahip oluyor. Yani bu durumu arabanın diğer rakipleri için de söylemek mümkün. Sportif olmasının yanı sıra farlarının stili en çok beğenilenler arasında yer alıyor.

Yeni modelin farları ve ızgara bölümü yeniden tasarlandı. Açıkçası özellikle farları çok şık ve lüks duruyor. Arabanın arkası ve önü keskin hatlara sahip. Bu da hem sportif hem de dinamik bir görünüm kazandırıyor. İç tasarımda da yine sportif bir deri direksiyon, analog gösterge gibi detaylar bizi karşılıyor. İç tasarımında özellikle sol altta yer alan hoparlör ve direksiyon simidinin arkasında yer alan Start/Stop biraz eleştiri almış.

İç tasarım konusunda bazı noktalarda zayıf kalmış:

Sol altta yer alan hoparlörün tasarımı ve çevresinde kullanılan malzeme itibarıyla Qashqai seviyesine yakışmayan bir iş ortaya çıkmış. Hoparlör sanki orjinal değil de araca sonradan modifiye edilmiş gibi bir hava var. Bunun dışında Start/Stop düğmesinin hemen altı çok boş kalmış ve plastik malzeme kötü bir görüntü veriyor. Belki bu düğme biraz aşağıda olsaydı, daha iyi olabilirdi.

Bunlar dışında koltuk tasarımı ve kullanılan malzeme gayet iyi duruyor. Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında siyah deri kullanılıyor. Diğer versiyonda ise iki farklı siyah kumaş çeşidi kullanılıyor. Arabanın tartışmaya açık tasarım detaylarından birisi de göstergesi. Analog gösterge kullanılmış. Bu kimilerine göre arabayı daha güçlü gösterirken, kimilerine göre yeni bir modelde dijital gösterge görmek istemişler. Bu konuda yorumu size bırakıyoruz.

Konfor:

Arabanın içi eskisi gibi oldukça rahat:

Nissan Qashqai 2012 model bile hâlâ çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. Bunun en büyük nedeni iç tasarımda kullanılan malzeme ve sağlanan konfor. Uzun boylu veya kilolu olsanız bile arabayı rahatlıkla kullanabilir, arka koltukta oturabilirsiniz. Bu denli geniş ve yüksek bir araba yapılınca bazı yerlerden de taviz vermeniz gerekebilir. Nissan da bu rahatlığı sağlayabilmek için bagajı küçük tutuyor.

Bagajı büyültmek isteyen varsa, yük taşıyacağı zaman arka koltukları yatırabiliyor. Böylece bagajın toplam hacmi 1569 litreye çıkıyor. Koltuklar katlanmadığı zaman toplam bagaj hacmi sadece 401 litre. SUV modellerine göre oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Nissan Qashqai bir crossover ve arabanın içerisinde bu kadar rahatlık elde edeceksek açıkçası bagajdan gitmesi sorun olmayacaktır.

Klima çift bölge kontrol özelliğine sahip. Bunun dışında siyah deri ısıtmalı ön koltuklar var. Artık standart haline gelen bu özelliklere ek olarak koltuklar bir de hafızalı. Gerçek deri kullanılmasının dışında konfor bakımından, hem yolcuya hem de sürücüye iyi imkanlar sağlıyor.

Multimedya sistemi analog ve dijital karışımı ile kontrol ediliyor:

Bu aslında yine kişiden kişiye değişebilecek bir şey ama 2020 yılında artık yeni şeyler görmek istiyoruz. Bundan 10 yıl ve hatta daha önce çıkmış tasarımlar yerine daha yenilikçi tasarımlar görmeyi bekliyoruz. Ancak şimdiki tasarım Nissan Qashqai 2011 model gibi duruyor. Daha doğrusu sanki bu modellerin geliştirilmiş hali gibi. Bunun yerine daha farklı tasarımlar denenebilir.

Yansıma yapmayan ve tamamen dokunmatik olan bir ekran ortada yer alıyor. Bu ekrandan sürücü desteği fonksiyonlar, Nissan Connect özellikleri ve navigasyon gibi neredeyse arabayla ilgili her şeye ulaşabiliyoruz. Tasarım konusunda her ne kadar eleştirdiysek de ses sistemi konusunda övmemek elde değil.

Nissan Qashqai 2020 modelde ses sistemi olarak BOSE Premium Müzik Sistemi kullanılmış. 6 hoparlöre ek olarak bir de bas bulunuyor. Ayrıca dokunmatik ekranı üzerinden Apple Carplay ve Android Auto arabada kullanılabiliyor. Bunun dışında Bluethooth ve kablo bağlantısı ile akıllı telefonlar sisteme bağlanabiliyor. Sesli komut özelliği de yine özellikler arasında yer alıyor.

Güvenlik ve sürüş destek sistemleri:

Yoldaki durumu analiz edip otomatik tepki veriyor:

Sürüş destek sistemleri artık tüm arabalarda olmazsa olmaz standart özellikler haline geldi. Araba üreticileri de bu sistemler üzerinde ciddi bir rekabet içerisinde. Bunlardan biri de anlık araba tepkileriyle kazaları önleyen sistemler. Nissan bu konuda oldukça iyi iş çıkarıyor. Kendi geliştirdiği Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, yolda aniden gelişen olayları kısa süre içerisinde algılayıp buna göre tepki veriyor.

Bu tepkiler arasında gerekirse şerit değiştirmek de var. Bunu yaparken arabadaki diğer sistemlerle eş zamanlı olarak çalışıyor. Akıllı Kör Nokta Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, 360 Derece Görüş Sistemi, Akıllı Mesafe Kontrol Sistemi Nissan Qashqai 2020 modelinde olan özellikler arasında yer alıyor.

Park yerinden geri geri çıkma kabusunu sona erdiren sistem:

Sınırlı görüş açımız varken bir park yerinden veya sokaktan geri geri çıkmak bazen tam bir eziyet olabiliyor. Arabanın arka çaprazından gelebilecek tehlikeli göremediğimiz için kimi zaman uzun uzun beklemek ve hatta kornaya basmak zorundayız. Nissan’ın yine kendisinin geliştirdiği bir teknoloji olan Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, bu tarz anlarda sizi hemen uyarıyor.

Bunun dışında arabanın 360 derece çevresini devamlı izleyen kameralar var. Siz park halindeyken veya duraklarken gelebilecek tehlikeleri anında tespit ediyor ve sesli uyarı veriyor. Açıkçası lüks SUV modellerinde bu tarz özellikler artık standart haline geldi. Ancak yine de yakıt cimrisi bir arabada da bunları görmek sürücülerin hoşuna gidecektir.

Nissan Qashqai performans, yakıt tüketimi ve motorları:

Yeni Nissan Qashqai için yakıt cimrisi demiştik. Bu nedenle motor konusunda büyük beklentilerin olmaması gerekiyor. Ekonomik bir araba yapabilmek için her zamanki gibi düşük motor kullanılmış. Nissan Qashqai otomatik vites modelleri ise biraz daha iyi performans sergiliyor. 1.5 dCi 115 hp dizel ve 1.3 DIG-T 160 hp benzinli motorlarında DCT çift kavramalı otomatik vites var.

1.3 DIG-T 160 PS Düz Vites:

0-100 km hızlanma: 8,9 sn

Şehir içi (lt/100 km): 6,6

Şehir dışı (lt/100 km): 4,6

Ortalama (lt/100km): 5,3

1.3 DIG-T 160 PS Otomatik Vites:

0-100 km hızlanma: 8,9 sn

Şehir içi (lt/100 km): 6,7

Şehir dışı (lt/100 km): 4,6

Ortalama (lt/100km): 5,4

1.5 dCi 115 PS Düz Vites:

0-100 km hızlanma: 12,3 sn

Şehir içi (lt/100 km): 4,3

Şehir dışı (lt/100 km): 3,5

Ortalama (lt/100km): 3,8

1.5 dCi 115 PS Otomatik Vites:

0-100 km hızlanma: 13 sn

Şehir içi (lt/100 km): 4,5

Şehir dışı (lt/100 km): 3,8

Ortalama (lt/100km): 4

Nissan Qashqai fiyatları:

1.3 DIG-T 160 DCT Visia: 204.280 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Tekna: 232.640 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Sky Pack: 244.640 TL

1.3 DIG-T 160 DCT Platinum Premium Pack: 280.640 TL

1.5 dCi 115 MT Visia: 206.310 TL

1.5 dCi 115 MT Tekna: 233.790 TL

1.5 dCi 115 MT Sky Pack: 247.390 TL

1.5 dCi 115 DCT Visia: 233.790 TL

1.5 dCi 115 DCT Tekna: 253.940 TL

1.5 dCi 115 DCT Sky Pack: 264.600 TL

1.5 dCi 115 DCT Platinum Premium Pack: 291.960 TL

Yukarıdaki fiyatlar Mart 2020 için geçerlidir ve değişiklik gösterebilir. Güncel fiyat listesini buradan öğrenebilirsiniz. Nissan Qashqai ikinci el fiyatları ile sıfır fiyatları arasında pek fazla fark yok. Nissan Qashqai 2015 ve 2017 modelleri bile bu fiyatlara yakın satılıyor. Açıkçası bu fiyatlara alınabilecek birçok premium SUV modeli bulunuyor. Bu nedenle modeli satın almadan önce iyice bir araştırma yapmak gerekiyor.

Yıllardır crossover-SUV modelleri arasında en çok tercih edilenlerden olan Nissan Qashqai, cep yakan fiyatına rağmen ekonomik yakıt tüketimi ile sürücülerin beğendiği bir otomobil olmaya devam ediyor. Sportif ve dinamik tasarımı ile açıkçası oldukça da havalı duruyor. Peki sizin yeni Nissan Qashqai yorumlarınız nasıl?