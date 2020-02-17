Nobel Ödüllü Fizikçiden İki Yeni Uzaylı Bulma Yöntemi

Bir teorik fizikçi, uzaylı bulmak için başvurulan ‘sinyal gönderme’ gibi yöntemlerin yetersiz olduğunu belirterek bilim insanlarına yeni yöntemler önerdi. Fizikçi, uzaylı yaşam formları tespit etmek için ötegezegenlerin özelliklerinin incelenebileceğini söyledi.

Uzaylılar, insanların en çok merak duyduğu konulardan biri olmuştur. Bilim insanı olsun ya da olmasın birçok kişi, uzaylıların varlığına şahit olmak amacıyla farklı yollara başvurdu. Kimi meraklı kişi, evinin balkonunda teleskopla sabahlarken bilim insanları, daha net görüntüler yakalamak için sürekli takipte kaldı. Uzayın derinliklerinden gelen bazı radyo dalgalarının Dünya dışındaki akıllı yaşam formlarından geldiği düşüncesi ve bunun gibi bazı kesin olmayan bulgular, uzaylı meraklılarının merakını daha da körükledi.

Nobel Ödülü sahibi bir fizikçi, yakın zamanda yaptığı açıklamalarla bütün bu çabaların gereksiz zahmet içerdiğini; uzaylı tespit etmek için daha kolay yolların olduğunu belirtti. Sinyal gönderip geri sinyal beklemenin yerine iki yeni metot sunan fizikçi, başka gezegenlerin yapılarına odaklanmayı önerdi.

Atmosfer kimyası:

Teorik fizikçi Frank Wilczek, uzaylı bulmanın spesifik özellikler belirleyerek bunların peşine düşmekle mümkün olabileceğini belirtti. Nobel Ödüllü bilim insanı, bu özelliklerin gezegenlere bağlı bazı yapısal özellikler olduğunu açıkladı.

Wilczek’in Wall Street Journal’daki yazısına göre 4.000 ötegezegenden hangilerinin akıllı yaşam formlarına ev sahipliği yapabileceğini anlamak oldukça zor. Uzaydan gelen sinyalleri dinlemek artık yetersiz ve verimsiz bir yöntem. Bu yolda bize yardım edebilecek tek şey, ötegezegen astronomisinde uzaydaki uzak nesneler hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmeyi sağlayacak yeniliklere gitmek.

İnsanların Dünya atmosferinde yarattığı olumsuz etkiyi göz önünde bulundurursak başka gezegenlerde de uzaylılardan dolayı böyle bir etkinin oluşabileceğini düşünmek pek de mantıksız olmaz. Wilczek’in konu hakkındaki görüşleri şu şekilde: “Atmosfer, uzaylı yaşam formları aramakta oldukça önemli bir yere sahip çünkü bir gezegenin atmosferi, fotosentezin bizim atmosferimize olan etkisi gibi etkiler yaratan biyolojik süreçler tarafından değişime uğratılabilir.”

Gezegen sıcaklıkları:

Tüm bunların yanı sıra uzaylılar tarafından bir gezegenin atmosferini şekillendirmeye yönelik çalışmalar da yürütülmüş olabilir. İleri seviye bir uzaylı medeniyetinin bir gezegeni atmosfer açısından kendi gezegenlerine benzetmesi varsayılabilir bir olasılık. Özellikle Elon Musk’ın Mars’ta atmosfer oluşumunu başlatmak için gezegene atom bombası atmak istemesi fikrini ele alırsak bunu daha önce birileri düşünmüş olabilir.

Wilczek’in bir kanısı da uzaylıların gezegen sıcaklıklarını etkilemek için bir çeşit sera etkisi yaratmış olabilecekleri yönünde. Fizikçiye göre uzaylılar, bir gezegeni yaşanabilir hâle getirmek için ya da buz altındaki kaynaklara ulaşmak için gezegeni ısıtma yoluna başvurmuş olabilir. Isı artışı, aynı zamanda gezegende gerçekleşen bir nükleer aktiviteden de kaynaklanıyor olabilir.

Bu iki yöntem, uzaylı bulmayı kolaylaştırma potansiyeline sahip. Wilczek’e göre bulunmak ve iletişim kurmak isteyen uzaylılar, gezegenleri kullanarak ötegezegen astronomlarının dikkatini çekmeye çalışıyor olabilir.