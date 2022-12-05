2023 itibariyle 20 seneyi devirecek olan Nokia 6630, döneminin mihenk taşı cihazlarından birisiydi. Günümüz teknolojisine göre oldukça nostaljik detaylarla dolu olan Nokia 6630 özelliklerini sizin için derledik. Hazırsanız başlayalım.

2003 yılına doğru ufak bir seyahate çıkalım. Gerek tasarımıyla gerek hikayesiyle ve dokusuyla günlük kullanımın en tatminkâr cihazlarından biri olan 6630, sağlamlığıyla mahir Nokia markasının önemli modellerinden birisiydi. 2003 yılında kamera teknolojisi telefonlara yeni yeni dahil oluyordu ve Nokia bu konuda öncü markalardan birisiydi. En sağlam, en güçlü, en dayanıklı telefon deyince aklımıza Nokia geliyordu. Böylesine güçlü bir marka akıllı telefon dönemi başlayınca ne yaptı etti, bir şekilde tutunmayı başaramadı.

Ama geriye güçlü tasarımlara sahip, dönemin ikon modellerinden oluşan cihazlar bıraktı. Nokia markasıyla ilgili her zaman başarı ve sağlamlık konusunu konuştuk. 2003 senesinde Nokia cihazları için Webtekno usulü sağlamlık testleri yapılsaydı kim bilir nasıl sonuçlarla karşılaşırdık. Döneminin aranan cihazlarından olan 6630, elimize tam oturan tasarımı ve bombeli dikdörtgen yapısıyla oldukça estetik bir görsele sahip diyebiliriz.

Cihaz alternatif modellere oranla daha ince olmayı, daha kompakt olmayı vadediyor. Kameralı yapısıyla ve adeta bir klima kumandasını andıran boyutuyla oldukça iddialı bir çıkış yapıyor. 5 yönlü menü tuşundan tutun da sağ ve sol bombeye yerleştirilmiş olan açma ve kapama tuşları oldukça estetik. Kasa yapısı da sade ve şık rengiyle oldukça seviliyor. Bütün bu dahili özellikleriyle döneme ışık tutan Nokia 6630 oldukça kullanışlı bir cihaz diyebiliriz.

Nokia 6630 özellikleri:

65k renk haznesine sahip 2.1 inç ekran

127 gram ağırlık ve 21 mm kalınlık

10 MB dahili hafıza

900 mAh batarya

Bluetooth 1.2

1.3 MP tekli kamera

Efsanevi Java oyunları

Aparat yardımıyla görüntülü görüşme özelliği

1.3 MP kamera

Telefonlarda ‘inç’ terimi yeni yeni hayatımıza giriyor: 2.1 inç ekran

Cihazın dengeli bir ekran yapısı bulunuyor. 2.1 inçlik ekranı ile fotoğrafları görebiliyor, kısa videolar çekebiliyor ve bunları seyredebiliyorsunuz. Yeni nesil bluetooth (döneminin ilklerinden) teknolojisi ile birbirimize fotoğraf gönderebiliyor, şakalı videolar seyredebiliyorduk. Zaten Nokia 6630 görünce akla ilk gelen şeylerden birisi telefonda oynatılan videolar oluyor.

Ağır abilerin tercihi ağır telefon: 127 gram ağırlık ve 21 mm kalınlık

Döneminde en çok iş insanlarının kullandığı bir cihaz olan bu telefon, masaya konduğu zaman hemen dikkat çekiyordu. 127 gram ağırlığı pek çok akıllı telefona denk olsa da, o dönem ekstra ağır geliyordu. İnsanların alıştığı kibar telefon algısını iri bir cihazla kırmayı başaran Nokia, bu cihaz için büyük reklamlar hazırlamıştı. Özellikle kalınlığı ile çok iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Bunca özellik bu telefona ancak bu kadar incelikte sığar diyenlerin sesi hala kulağımızda yankılanıyor.

Kolay kolay dolmayan kapasite: 10 MB dahili hafıza

Şu an bizlere ne kadar küçük ve komik gelse de, döneminin önemli cihaz kapasitelerinden biriydi diyebiliriz. Zira o yıllarda hala disket kullanımı vardı. Kaliteli bir disket ortalama 1.44 MB veri kapasitesine sahip iken ve pek çok kişi tarafından kullanılır iken, 10 MB hafızaya sahip bir telefon hiç de komik değildi o dönemler. Cihazın çekmiş olduğu fotoğraflar ve videolar bu konuda yeterli tatmini sağlıyordu. Bu arada cihazın yanında genellikle 64 MB hafıza kartı veriliyordu. Hatta 256 MB kapasiteye kadar yükseltebiliyordunuz. 1 saatlik video kaydı yapabilmesi de cabası.

Telefonu aktif olarak kullanırsanız şarjı 1 güne yakın gidiyor: 900 mAh batarya

Sıklıkla yedek pil satın aldığımız zamanlardı ve Nokia 6630’un şarjı 1 güne yakın gidiyordu. Dönemin pek çok telefonu siyah beyaz ekran ve klasik cihazlardan oluştuğu için onların şarjı daha uzun gidiyordu. Ortalama 750 mAh bandında gezen alternatif telefonların şarjı daha uzun giderken, kameralı ve pek çok multimedya özelliğine sahip Nokia 6630’un şarjı 1 güne yakın gidiyordu. Tabi o zamanlar pek sorun değildi insanlar için. Çünkü yedek bataryalar meşhurdu ve genelde yedek pil taşıyordunuz. Taşımasanız bile batarya kapasitesiyle ilgili çevrenizde çok şikayet duymazdınız.

Arkadaştan ya da cd/kaset satan dükkanlardan şarkı attırma: Bluetooth 1.2

Bluetooth 1.2 yeni nesil bluetooth teknolojisi olduğu için kızılötesinden sonra oldukça sevilmişti. İnsanlar VCD, DVD dükkanlarında şarkı başına para ödeyerek telefona yükleme yaptırıyordu. Komik videolardan tutun da sevilen hit şarkılara varıncaya kadar pek çok yükleme işlemi bluetooth 1.2 ile yapılıyordu. Arkadaşınızın telefonunda olan sevdiğiniz bir videoyu bluetooth ile hemen alabiliyor ve siz de aynı şekilde gönderim sağlayabiliyorsunuz. Genellikle multimedya transferlerinde kullanılan bu özellik oldukça iş görüyor ve seviliyordu.

Bunca özellik hatırlanırsa 6630 oyunları da gündem olur: Efsanevi Java oyunları

5 yöne sahip merkezi tuşu ile oynayabileceğiniz pek çok Java oyun bu cihaz için oldukça önemliydi. Hole.io, Betrayal.io, AquaPark.io, Paper.io ve pek çok yılan oyunu ile karşımıza çıkan birbirinden güzel Java oyunları bu cihaz için tercih sebebiydi. Pek çok Java oyunuyla uyumlu olan Nokia 6630, bu konuda da mutlu ediyordu.

Özçekim kavramı henüz yoktu ama görüntülü görüşme yapabiliyordunuz: Aparat yardımıyla görüntülü görüşme

Genellikle Nokia 6630 kullanıcılarının çoğu tercih etmiyordu. Bu cihaz ile görüntülü görüşme yapabiliyordunuz ama bir aparat gerekiyordu. Harici olarak satışa sunulan aparatı satın alarak telefonunuzu bağlıyor ve görüntülü görüşme yapabiliyordunuz. Nokia markasının ilk 3G özellikli telefonlarından olan Nokia 6630, görüntülü görüşme konusunda seri bir çalışma sunmaya çalışıyordu.

1 saatlik video çekimi oldukça ilgi çekiyor: 1.3 MP kamera

Nokia 6630 ile video çekimi yapabiliyordunuz ve fotoğraf çekebiliyordunuz. Tekli geniş kamerası ile pek çok fotoğraf çekebiliyor ve gönderebiliyordunuz. MMS ya da bluetooth teknolojisi ile gönderebileceğiniz bu fotoğraf ve videolar oldukça küçük bir boyutta kaydediliyordu. Haliyle çözünürlükleri de buna paralel olarak düşük oluyordu. MP3, MP4 ve AAC formatlarını çalıştıran Nokia 6630, dönemine göre oldukça güzel özellikler barındırıyordu.

GPRS konusunda Class 10 ağını kullanan cihaz, internet hızı olarak ise 384 kbps kapasitesinde hizmet veriyordu. Symbian 8.0 işletim sistemiyle pek çok oyuna ve hızlı kullanıma cevap veren cihazda hiçbir şekilde kasma görülmüyordu. Kompakt tasarımıyla pek çok kişinin hayatına dokunan Nokia 6630, eminiz sizlerin de elinden geçmiştir.

Sizler için derlediğimiz bu listeye pek çok şey sığdırabiliriz. Nokia 6630 hakkında ilginç bilgiler olarak hazırladığımız bu liste, kimiler için nostaljik anlar yaratırken, kimileri de bu cihazı ilk defa görecek. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nokia 6630 özellikleri ile ilgili yorumunuz, söyleyecekleriniz ya da bizimle paylaşmak istediğiniz 6630 anılarınız var mıdır? İçeriğimize katkı sunacak yorumlarınızı bekliyoruz.

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