Norveç’te Pfizer/BioNTech Aşısı Olan 23 Kişi Öldü

Türkiye'de çok güvenilen Pfizer/BioNTech aşısı, Norveç'te 23 kişinin hayatına mal oldu. Ölen 13 kişi üzerinde otopsi yapan Norveçli doktorlar, aşının hassas bünyelerde ciddi reaksiyonları tetiklediğini açıkladılar. Uzmanlara göre hassas bünyeler, aşının hafif yan etkilerini bile kaldıramayabilir.

Koronavirüs pandemisinin sonunu getireceğine inanılan aşılardan olan Pfizer/BioNTech aşısı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Norveç İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda, aşı vurulan 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapan yetkililer, koronavirüs aşısının 80 yaş üstündeki insanlar için çok tehlikeli olabileceğini duyurdular.

Norveçli doktorlar, ölüm nedenlerinin anlaşılması için 13 kişi üzerinde otopsi yaptılar. Yapılan otopsiler, doktorları tek bir ortak noktaya götürdü. Açıklamalara göre Pfizer/BioNTech aşısı, yaşlı ve çeşitli hastalıklara sahip olan insanlarda ciddi reaksiyonları tetiklemiş, bu da can kayıplarının yaşanmasına yol açmıştı. İşin en kötü tarafı ise Norveç, bu aşıyı 33 bin kişiye çoktan vurdu. Aşı vurulan kişilerin azımsanamayacak bir bölümü de yaşlılardı.

"Hafif yan etkilerin bile ölümcül sonuçları olabilir"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilileri, aşının hafif yan etkilerinin bile kırılgan vücutlar için tehlike arz edebileceğini açıkladı. Yetkililer, yapılacak aşılamalardan önce özellikle de yaşlılar için herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığının tespit edilmesi hususunun önemsenmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Norveç'ten gelen açıklamalar, korkutucu gibi görünse de genç ve sağlıklı bireylerin korkmasını gerektirecek bir şey yok. Avrupa İlaç Ajansı Başkanı Emer Cooke, özellikle de mRNA temelli koronavirüs aşılarına güvenmenin biraz daha zor olduğunu, bunun en net örneğinin de Norveç'te yaşandığını ifade ediyor.

Pfizer/BioNTech aşısının şiddetli yan etkileri, çeşitli ülkelerde de görüldü

Ardında Türk bilim insanlarının da olduğu koronavirüs aşısı, ilk kez can almıyor. ABD'de de yapılan aşılama sürecinde de bu aşı nedeniyle hayatını kaybeden insanlar oldu. ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, 1,9 milyon doz aşı uygulaması yapıldığı ve 21 kişide şiddetli alerjik reaksiyonlar görüldüğü ifade edildi. Ayrıca Fransa'da bir kişi, aşı olduktan iki saat sonra hayatını kaybetti. Uzmanlar, ölüm nedeniyle aşı arasında herhangi bir bağıntı olmadığını açıkladılar. Öte yandan Fransa'da aşı vurulan 4 kişide ciddi alerjik reaksiyon yaşanırken 2 kişininse kalp ritimlerinde bozulma oldu.

Devletler yaşlı insanları kurtarmak için acele ederken, onların ölümüne yol açıyor olabilir

Avrupa Birliği, şu ana dek iki aşının güvenilir olduğunu onayladı. Bunlardan bir tanesi Pfizer/BioNTech aşısı olarak karşımıza çıkarken diğeri ise Moderna'ya ait olan aşı. Ancak çeşitli otoriteler, uzunca bir süre test edilen bu aşılarla ilgili özellikle de yaşlı insanlar açısından aceleci davranıldığını düşünüyor. Aslında bunun doğru bir yaklaşım olabileceğini ifade etmek gerekiyor. Bunun nedeni ise Avrupa'da test edilen iki aşıyı gönüllü olarak vurulan insanların yaş ortalamasının 50 civarında olması. Oysaki huzurevi gibi yerlerde yaşayan insanların yaşları, 50'nin çok daha üzerinde. İşte özellikle de 50 yaş üstü insanlar için verilerin yetersiz olması, yaşlıları daha büyük bir tehlikenin içine sürüklüyor gibi görünüyor.