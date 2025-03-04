Çinli üretici Doogee, Blade GT Ultra modeliyle Nothing Phone 3A’nın şeffaf tasarım ve LED ışık düzenine benzer bir yapı benimsedi.

Çinli teknoloji firması Doogee, MWC 2025 etkinliğinde duyurduğu yeni modeli Blade GT Ultra ile gündeme oturdu. Telefon, arkasındaki şeffaf tasarım ve LED ışık yerleşimiyle Nothing Phone serisini fazlasıyla andırıyor. Daha piyasaya bile çıkmamış bir modelin tasarım anlayışının kopyalanması, teknoloji dünyasında şaşkınlık yarattı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Doogee, MWC 2025 etkinliğinde tanıttığı yeni modeli Blade GT Ultra ile dikkat çekti. Tasarımıyla Nothing'in şeffaf arka kapak ve LED ışık kullanımına benzer bir yaklaşım sergileyen telefon, bu yönüyle teknoloji dünyasında konuşulmaya başlandı.

Nothing Phone’un tasarım dili, Doogee’nin yeni modelinde

Blade GT Ultra, 10,5 mm kalınlığı ve 260 gram ağırlığıyla dayanıklı telefon kategorisinde en ince modellerden biri olarak tanıtıldı. Ancak bu ölçüler, standart akıllı telefonlarla kıyaslandığında cihazın hâlâ büyük ve ağır olduğunu gösteriyor. Telefonun arka tarafında halka şeklinde LED ışıklar ve kamera modülünün çevresine konumlandırılmış aydınlatma bölgeleri bulunuyor. Bu ışıklar, bildirim veya müzik çalma gibi durumlarda özelleştirilebiliyor. Nothing Phone serisinde olduğu gibi, şeffaf bir tasarım tercih edilmiş ve iç kısımdaki vidalar ile bağlantı noktaları belirgin şekilde gözler önüne serilmiş.

Cihaz, MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alıyor ve 6.72 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla donatıldı. 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip olan telefon, 5500mAh kapasiteli bataryasıyla 18W şarj desteği sunuyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihazın Android 15 güncellemesi alıp almayacağı ise belirsiz.

Blade GT Ultra, dayanıklılığı ve tasarım detaylarıyla Doogee'nin mevcut modellerinden ayrışıyor. Cihaz bu ay itibarıyla belirli pazarlarda satışa sunulacak ve 399 dolar fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşacak.