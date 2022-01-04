Oldukça Nadir Olan Magnetar Patlaması Tespit Edildi

Dünya'dan milyonlarca ışık yılı uzakta bulunan bir nötron yıldızında patlama meydana geldi. Saniyenin 10'da 1'inde tamamlanan patlama anında Güneş'in 100 bin yılda oluşturabileceği enerji uzaya püskürdü. Uzmanlar, patlayan nötron yıldızını "gerçek bir kozmik canavar" olarak tanımladı.

Dünya'dan yaklaşık 13 milyon ışık yılı uzakta bulunan Heykeltıraş Galaksisi'nde önemli bir olay gerçekleşti. İspanya Valencia Üniversitesi tarafından geliştirilen bir yapay zeka ile tespit edilen bu olayda, bir nötron yıldızında şiddetli bir patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Saniyenin onda biri sürede gerçekleşen bu patlamada, Güneş'in 100 bin yılda oluşturabileceği enerji uzaya püskürdü.

Yüksek manyetik alanı nedeniyle magnetar sınıfında yer alan nötron yıldızını gözlemlemeyi ve hatta yaydığı enerjiyi hesaplamayı başaran bilim insanları, oldukça nadir tespit edilebilen bu olaya "GRB2001415" ismini verdiler. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, bu patlamanın doğal bir olay, nedeninin ise deprem ya da manyetosferdeki dengesizlik olduğu ifade edildi.

"Gerçek bir kozmik canavar"

Yapılan çalışmaların önde gelen isimlerinden Victor Reglero, GRB2001415 olayı ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Dünya'dan yaklaşık 13 milyon ışık yılı uzakta yer alan nötron yıldızının gerçek bir kozmik canavar olduğunu söyleyen Reglero, "Bu magnetar, bir milyar Güneş'in gücüyle uzay boşluğuna doğru bağırarak kozmik yalnızlığından çıkmaya karar vermiş gibi." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, bugüne kadar 3000 civarı nötron yıldızı tespit ettiler. Bunların arasında ise yalnızca 30 yıldız için magnetar tespiti yapılabildi. Bunun nedeni, magnetarların hiçbir belirti göstermeden aniden patlıyor olmaları. Bu da uzayın derinliklerinde gerçekleşen bu olayın tespitini neredeyse imkansız hale getiriyor. Ancak magnetarları diğer nötron yıldızlarından ayıran önemli bir husus var. GRB2001415 olayını makale haline getiren ekibin baş yazarı olan Alberto J. Castro-Tirado, bu nötron yıldızlarının aktif değilken bile Güneş'ten 100 bin kat parlak olabileceğini ifade ediyor.