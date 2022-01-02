Ay’da bir uzay istasyonu inşa etmek uzay görevleri için son derece faydalı olsa da günümüzdeki gelişmiş uzay teknolojilerine rağmen oldukça zorlu bir görev. Bir grup araştırmacının çalışmasından hareketle Ay’da neden uzay istasyonu kurulamadığını açıkladık.

Her geçen yıl evrenin derinliklerindeki gizemlerin çözülmesi için bir dizi uzay görevleri gerçekleştiriliyor. Bunlardan bazıları başarıyla tamamlanırken bazılarıysa amacına ulaşılamadan sonuçlanıyor. Sadece 2021 yılında bile birçok uzay görevi teknik aksaklıklar nedeniyle başarılı olamadı. Ancak bu başarısızlıklar da gelecekteki başarılı görevlerin önünü açıyor.

Uzay görevlerinin geliştirilmesinde ve uzay araştırmalarında son derece faydalı olabilecek şeylerden biri de Ay’da bir uzay istasyonu inşa etmek olabilir. Ancak şimdiye kadar yalnızca birkaç kez ziyaret edilebilen Ay’da herhangi bir yapı inşa etmek o kadar da kolay değil. Ay’da neden uzay istasyonu inşa edilemediği sorusunu The Conversation’da Meraklı Çocuklar serisinin bir parçası olarak yayınlanan makaleye göre cevapladık.

Neden Ay'a gidemiyoruz?

Ay’da bir uzay istasyonu inşa edilmemesinin en önemli nedeni olarak karşımıza Ay’a çok sık insan gönderilememesi çıkıyor. Zira şimdiye kadar yalnızca 12 astronot Ay’a gönderilebildi. Bu ziyaretler de 1969 ve 1972 yılları arasında gerçekleşen Apollo görevleriyle gerçekleşti. Astronotları Ay’a ulaştırılan roket, Satürn V adlı son derece güçlü bir roketti. Günümüzde de bu rokete eş değer roketler yeniden üretilmeye başlandı.

NASA’nın önümüzdeki yıllarda astronotlarını Ay’a götürmek için planladığı bazı görevler için SpaceX astronotların ağırlığını taşıyabilen, daha gelişmiş roketler geliştirmek üzerinde çalışıyor. Hiç şüphesiz ki Ay’da uzay istasyonu inşa etmek, gelecekteki uzay görevlerinde son derece faydalı olacak. Fakat şu anki uzay teknolojisi dikkate alındığında böyle bir istasyonun kurulması mümkün gözükmüyor.

Ay'a neden uzay istasyonu kurulmuyor?

Ay’a kısa süreli ziyaretler bile bu kadar zorluyken Ay’da bir uzay istasyonu inşa etmek ise pek çok nedenle oldukça zor. Ay’daki bir uzay istasyonunun oluşturulması, tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu gibi; Dünya’da parçalar halinde inşa edilen parçaların, Ay’a taşınması ve orada birleştirilmesiyle gerçekleştirilebilir. Fakat Uluslararası Uzay İstasyonu, Dünya’dan yalnızca 400 kilometre (250) mil), Ay ise Dünya’dan yaklaşık 384 bin kilometre (230.000 mil) uzaklıkta yer alıyor. Ay’a yapılacak her yolculuk günlerce sürecek ve oldukça fazla yakıta ihtiyaç duyulacak. Bu da evreni keşfetmeye çalışırken Dünya’mızın karşı karşıya kaldığı iklim krizini tetikleyeceği düşünülüyor.

Ay’ın yüzeyindeki malzemelerin kullanılması ya da bu istasyondaki gıda ve güç kaynaklarına duyulan ihtiyaç göz önünde bulundurulduğunda ise alternatif yöntemler düşünülüyor. Tüm ihtiyaçlar ve olasılıklar dikkate alındığında ayın yüzeyinde bir tabana ihtiyaç duyulmadığı sonucuna varılmış olacak ki NASA önümüzdeki yıllarda ayın yörüngesine bir uydu inşa etmeyi planlıyor. Ay’ın yüzeyindeki yoğun yer çekimi dikkate alındığında ise Ay’ın yörüngesine bir uydu inşa edilmesi roketlerin duyduğu yakıt ihtiyacının önüne geçebilir.

Bu nedenle de en azından şimdiki uzay teknolojileriyle Ay'da bir uzay istasyonun kurmak yerine Ay'ın yörüngesine bir uydu yerleştirmek daha işlevsel olabilir.