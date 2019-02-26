Dünyanın kıvrılabilir ekranlı ilk akıllı saati Nubia Alpha, MWC 2019’da tanıtıldı.

Mobil teknoloji sektörünün en önemli fuarlarından Mobile World Congress 2019, İspanya’da gerçekleştiriliyor. Fuarda açıklanan teknolojiler arasında Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonu da vardı. Bu telefon bir ilk olmuştu.

Nubia Alpha da türünün tek örneği olan kıvrılabilir OLED ekranıyla dünyanın ilk katlanabilir ekranlı akıllı saati oldu. Saatte ayrıca bir kamera ve bir eSIM desteği bulunuyor. ZTE tarafından üretilen saatin Android’in pek çok özelliğine sahip olacağı iddia ediliyor. Saatin içinde ise Snapdragon Wear 2100 çipseti, 1 GB RAM ve 8 GB dahili hafıza var. Saatin kendine ait işletim sistemi bulunuyor ve bataryası da 500 mAh.

Nubia Alpha, bir saat mi yoksa bir telefon mu olduğu konusunda kafa karıştıracak kadar gelişmiş bir cihaz ve bir telefona bağlı olmadan da telefon işlevlerini devam ettirebilecek özellikleri var. Bu yüzden de sık sık ilk giyilebilir telefon olarak da adlandırılıyor.

Nubia Alpha akıllı saatin ekran alanı 4 inç (960x192 piksel) kıvrılabilen, esnek OLED’den oluşuyor. Firma bu ekranın standart akıllı saat ekranlarından 2.3 kat daha büyük alana sahip olduğunu iddia ediyor. Bilekliğe benzeyen saatle arama yapmak, arama yanıtlamak, fotoğraf çekmek ve uygulamalar kullanmak mümkün. Saatin Nisan 2019’da satışta olması bekleniyor.

Nubia Alpha’nın özel işletim sistemi, cihazın jestlerle kullanılabilmesini sağlıyor. Saat 4G bağlantıyı destekliyor.

Saatin diğer özellikleri arasında hoparlör, T9 klavye desteği bulunuyor. Kamerası ise 5 MP. Nubia saatin su geçirmediğini iddia ediyor.

Cihazın iki farklı versiyonu olacak. Bluetooth versiyonu telefonla birlikte çalışırken eSIM versiyonu tek başına çalışacak. Siyah Bluetooth versiyonu Avrupa ve Kuzey Amerika’da nisan ayında satışa çıkacak ve fiyatı 449 euro olacak. eSIM versiyonu ise Çin’de satışa çıkacak. Bi cihaz 549 euro olacak. eSIM’in 18K altın rengi versiyonu ise 649 Euro olacak.