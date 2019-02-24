Nubia'nın giyilebilir telefonu için lansman zamanı belli oldu.

Akıllı telefon üreticilerinden biri olan Nubia, yeni giyilebilir telefonunu MWC 2019'da tanıtmaya hazırlanıyor. Marka, bununla ilgili çeşitli paylaşımlar yapıyor. Daha önce pek alışık olmadığımız "giyilebilir telefon" konseptinin akıllı saat benzeri bir sistemle bilek üzerine takılması bekleniyor.

Mobile World Congress 2019'da yeni ürünlerini tanıtacak olan Nubia, 25 Şubat 2019 Türkiye saati ile 20:00'da bir lansman gerçekleştirecek. Bileğinize sarabileceğiniz bir akıllı telefon tanıtması beklenen Nubia, birçok teknoloji severi heyecanlandırmışa benziyor.

Bu sene düzenlenen MWC 2019'da daha şimdiden pek çok esnek ekranlı cihazlar gördük. 2019'un en önemli özelliklerinden biri olan esnek ekranlar, MWC'nin ve bu senenin ilerleyen dönemlerinde de sık sık karşımıza çıkacak gibi duruyor.