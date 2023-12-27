Türk sinemasının iki ünlü yönetmeni Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan arasında yıllardır devam eden soğukluk, son birkaç gündür sözlü çatışmaya döndü.

Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alan Zeki Demirkubuz ile Nuri Bilge Ceylan, uzun süredir kendi aralarında bir soğuk savaş yaşıyor. İki önemli ismin yıllardır konuşmadıkları biliniyor. Bu konuyla ilgili olarak Zeki Demirkubuz, katıldığı bir televizyon yayınında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan sonra Nuri Bilge Ceylan, 3 yıl sonra ilk defa X'te paylaşım yaptı.

NBC - ZDK tartışması büyüyor

Demirkubuz, 2006 yılında Kader adlı filminin Antalya Film Festivali'nde En İyi Film ödülünü aldığı törende Nuri Bilge Ceylan'ın bayıldığını hatırlattı. Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı açıklamalara karşılık "Ülkenin dünya çapındaki tek yönetmenin bu durumlara düşmüş olması utanç verici. 15 yıl sonra neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum. Bunun arkasında mutlaka bir hesap, çıkar vardır. Onun için yapmıştır."ifadelerini kullandı.

Sen Cannes'ın muhtarı mısın?

Demirkubuz, İklimler'in kurgusu sırasında NBC'nin çok "çiğ bir hareket" yaptığını, sonrasında kendisinin kaderi, NBC'nin de İklimler'i çektiğini söyleyen Demirkubuz, "O sene kader ağlarını Antalya Film Festivali’nde ördü; En İyi Film ödülünü 300 bin liraya çıkardılar. 230 bin dolar. Dünyada eşi yok. Ödül töreninin açıklanacağı gün otelin lobisinde otururken bu geldi, böyle havalı havalı gevrek gevrek… Jüride de Cannes’dan bir lavuk var, bunun bir arkadaşı. Hatta orada bunun esprisi oldu, herhalde sinyal aldı bu ondan keyfi yerinde diye. Benimle de konuşuyor, geldi masamıza oturdu, sohbet ettik.

Aynı akşam bunlar geldi yapımcısı, karısı, kendisi, tören sırasında önümüze oturdular, hiç konuşmadılar benimle… Ebru iki gün önce Kader’i izleyince allak bullak olduğunu söyledi, aramız iyiydi. Neyse geldiler, konuşmuyor. Arkasından seslendim de, bakmadı bile. Neyse vardır bir derdi dedim. İki tane ödül aldı, çıktı acayip küskün falan.

Sonra her şeyin üstüne yemin ediyorum bir tane bile Kader’e şey yok… Bizim zaten bir beklentimiz de kalmadı. Tam böyle en iyi film ödülü açıklanmadan önce bu pat bayıldı. Gitti kaldırdılar, hatta ben de yardım etmeye çalıştım.

Törenden sonra ‘iyi misin’ demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. İki gün sonra Mis Soka'da yüz yüze geldik, 'İyi misin' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim." demişti. ZDK, Ceylan'ın çok yakın bir akrabasıyla konuşarak neden Ceylan'ın kendisiyle konuşmadığını öğrendiğini, bunun nedeninin Cannes Film Festivali aleyhine konuşması olduğunu söyledi. Demirkubuz, "Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne?" şeklinde konuşmuştu.

"Adilik yapmasın"

Demirkubuz, intihal iddialarına verdiği cevapta ise “2008’de ‘Kor’ filmine başladık. ‘Üç Maymun’dan önceydi. 10 gün çektik, mekânlarla ilgili aksilikler oldu, bıraktık. Aradan yıllar geçti, 2014’te çekmeye karar verdim. Ben ‘Kor’ için Kültür Bakanlığı’na başvurdum, destek çıkmadı. O gün kurulda bulunan Ayşe Böhürler, ‘Kor’u okuyup, ‘Bu Üç Maymun’ demiş. Durumun acayipliğini düşünebiliyor musunuz? Ben bu olmasına rağmen bile sesimi çıkarmadım. ‘Üç Maymun’u da izlemedim bu arada. İma falan demiş, adilik yapmasın. Ben direkt söylerim. ‘Üç Maymun’u hiç izlemediğim ve bu konuların bu hale gelmesini istemediğim için umursamadım. Kendisi benim umursamazlığımı başka mevzular yüzünden iyi bilir.” dedi.

"Aşağılanan ben oldum ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim"

Nuri Bilge Ceylan'ın 2014'te Cannes'da ödül kazandığı "Kış Uykusu" filminin kitabı yayımlanmıştı. Ceylan bu kitapta, "Üç Maymun" filmini Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddiasına yanıt verirken "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta. Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim." demişti.

Demirkubuz katıldığı yayında bu sözlere de cevap verdi. Zeki Demirkubuz, “Üç Maymun'u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” dedi.

Nuri Bilge Ceylan, cevap vermek için X'e döndü

Üç yıldır X hesabından hiçbir paylaşım yapmamıştı. Konuyla ilgili cevap hakkını kullanmak isteyen Ceylan, bu suskunluğunu bozdu. Ceylan'ın paylaşımında "Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında..." ifadeleri yer aldı. Ceylan'ın daha önce bazı filmlerinde Demirkubuz ile aralarında 17 yıldır süren kırgınlığa gönderme yaptığı iddia edilmişti.