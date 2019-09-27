Razer, Anlık Emoji Tepkisi Verebilen Mikrofonunu Tanıttı

Oyuncu ekipmanlarının en bilinen markası Razer, yayıncılara ve yayınlara özel olarak ürettiği mikrofonu Seiren Emote'u tanıttı. Mikrofonun en dikkat çeken özelliği ise atılan mesajlara anlık olarak emoji şeklinde cevap verebilmesi oldu.

Ürettiği oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer, bu kez de “yayıncılar” için bir mikrofon üretti. Yayınlarla senkronize bir şekilde çalışabilen ve Seiren Emote adı verilen bu mikrofonun en büyük özelliği ise anlık olarak emoji tepkisi verebiliyor olması.

Razer Seiren Emote’un piyasada bulunan diğer mikrofonlardan ayrılmasını sağlayan anlık emoji tepkisi, hazır ifadelerin yanı sıra özel ifadelere de olanak sağlıyor. Razer mikrofon, içinde bulunan dâhili ekranı sayesinde Twitch ya da Mixer yayıncılarının özel kanal ifadelerini sergileyebiliyor. Mikrofon, bunu yapmak içinse 8 bitlik LED bir emoji ekranı kullanıyor.

Seiren Emote, bir video ile tanıtıldı:

Canlı yayınları daha eğlenceli hâle getirecek bu mikrofon, 100 statik veya hareketli ön ayarlı emojisiyle birlikte geliyor ancak kullanıcılar, Razer Streamer Companion App uygulamasını kullanarak kendi özel emojilerini de oluşturabiliyor. Stream Labs gibi programlarla entegre bir şekilde çalışabilen mikrofon, bu sayede gelen tepkilere ya da abonelere de anlık olarak emoji ile yanıt verebiliyor.

Tabii ki mikrofonu kaliteli yapan tek özelliği bu değil. Profesyonel mikrofon sınıfına dâhil olan Seiren Emote, hiper-kardiyoit kondansatörleri sayesinde arka plan gürültülerini de tamamen ortadan kaldırabiliyor. Seiren Emote’u profesyonel mikrofon yapan bir diğer özelliği ise ani çarpmalardan kaynaklanan sesleri ortadan kaldırması.

Razer’ın giderek yükselen oyun yayıncılığını hedef alan bu mikrofonu, 2019’un 4. çeyreğinde satışa çıkacak. Fiyatlandırma konusunda da piyasa ortalamasını dikkate alan Razer, Seiren Emote’u 180 dolardan (yaklaşık 1.000 TL) satışa sunacak. Ayrıca bu fiyatın, ülkemizdeki vergilerle birlikte 1.500 TL seviyesinin üzerine çıkması da oldukça muhtemel.