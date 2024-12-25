NVIDIA app uygulamasının oyunlarda FPS düşüklüğüne neden olan hatası giderildi. Ufak bir güncelleme, oyunlardaki sorunların giderilmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, NVIDIA'nın yeni uygulamasının özellikle de oyunlarda performans sorunlarına yol açtığından bahsetmiştik. Yapılan testlere göre NVIDIA app isimli uygulama, oyun performansında yüzde 15'e varan düşüşe neden oluyordu.

Şimdiyse konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, NVIDIA app uygulaması için "11.0.1" güncellemesini yayımladı. Bu güncelleme, geçtiğimiz hafta sunulan geçici çözüm yolunu uygulamaya entegre ediyor. FPS düşüşüne neden olan "Oyun Filtresi", güncellemeden sonra varsayılanda kapalı hâle geliyor.

Oyun Filtresi özelliğini manuel olarak çalıştırabilirsiniz

NVIDIA app uygulamasının performans kaybına neden olan Oyun Filtresi özelliği, dileyen oyuncular tarafından manuel olarak yeniden aktifleştirilebiliyor. Ancak bunu isteyen olur mu olmaz mı bir şey diyemiyoruz. Bu noktada yapılacak en iyi şey, test yapmak olacaktır. Eğer yaptığınız testlerde Oyun Filtresi özelliğinin FPS kaybına yol açmadığını tespit ederseniz özelliği yeniden aktifleştirin.

NVIDIA app uygulamasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Geliştirici ekip gelecekte farklı adımlar atarsa sizleri yeniden bilgilendireceğiz.