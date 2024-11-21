NVIDIA, 2024'ün üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığını ve ne kadar kâr ettiğini açıkladı. Şirket, bir kez daha analist beklentilerini aşan rakamlar paylaştı.

Yapay zekâ sektöründe yaptığı çalışmaların da etkisiyle son dönemlerde en çok konuştuğumuz firmalar arasında yer alan NVIDIA, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali durum raporunu yayımladı. Şirket, bir kez daha analist tahminlerini aşan sonuçlar açıkladı.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre gelirler, yıllık bazda yüzde 94 arttı ve 35,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu gelirin 30,8 milyar dolarlık bölümü veri merkezlerinden geldi. NVIDIA'nın veri merkezindeki tarafındaki gelirleri, yıllık bazda yüzde 112 artış göstermiş oldu. NVIDIA, oyun kategorisinden ise 3,3 milyar dolar gelir elde etti.

NVIDIA'nın kârlılığı iki katına çıktı

Gelirlerdeki artış, kârlılığın da bu durumdan olumlu etkilenmesini sağladı. NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre son 3 aylık periyotta 19,3 milyar dolar kâr edildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 109 fazlaydı. Bir sonraki çeyrek dönemle ilgili de açıklama yapan NVIDIA, gelirlerde ve kârda artışın devam edeceğini söyledi.

NVIDIA tarafından yapılan açıklama, şirkette yüzlerin güldüğünün açık bir göstergesi. Ancak bu açıklamalara paralel olarak da NVIDIA hisselerinde küçük çaplı bir düşüş yaşandığını söylemek gerek. ABD borsalarının açılması ile neler yaşanacağını önümüzdeki saatlerde göreceğiz.