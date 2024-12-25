NVIDIA'nın yeni orta segment GPU'ları RTX 5070 Ti ve RTX 5070'in özellikleri ortaya çıktı. Kartlar, önemli iyileştirmelerle gelecek.

NVIDIA’nın önümüzdeki yıl tanıtacağı büyük merakla beklenen orta segment GPU’ları GeForce RTX 5070Ti ve 5070’in özellikleri sızdırıldı. Sızıntı, güvenilir bir kaynak diyebileceğimiz Kopite7Kimi’den geldi.

Paylaşılan bilgilere göre yeni Blackwell grafik kartları, önemli iyileştirmelerle gelecek. VRAM kapasitesinde çok istenen yükselmeyi nihayet göreceğiz.

RTX 5070 Ti ve RTX 5070’te nasıl özellikler göreceğiz?

İlk olarak RTX 5070 Ti modeliyle başlayalım. Sızıntıya göre bu modelde 256 bit 16 GB’lık GDDR7 VRAM göreceğiz. 8.960 CUDA çekirdeği ve 300W TGP (toplam grafik gücü) de gelen bilgiler arasında. Bu özellikler, kartın RTX 4080 ile yakın performans gösterebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan RTX 5070 modeline baktığımızda 12 GB’lık 192 bit GDDR7 VRAM bekliyoruz. Sızıntı, 6.144 CUDA çekirdeği ve 250W toplam grafik gücüyle geleceğini de eklemiş. VRAM gibi özellikleri, 1440p’den ziyade daha çok bir 1080p kartı olacağını gösteriyor.

NVIDIA’nın yeni GPU’ları hakkında sızdırılan bilgiler şimdilik bu kadar. Kartların ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi yok. Geldiklerinde sizleri bilgilendireceğiz.