Bilim insanları, küresel karbon emisyonu ve kentleşmenin katlanarak arttığı bu dönemde, kentsel çevre için ve sürdürülebilir çözümler yaratmak için sürekli olarak çalışıyor. Bunun sonucunda bir üniversite öğrencisi ise oksijen üretimini taklit eden bir malzeme geliştirmeyi başardı.

"Peki bu malzeme ne işe yarayacak?" "Nerelerde kullanılacak?" "Nasıl bir fayda sağlayacak?"

Soruların cevabını verme vakti.

Araştırmacılar, uzun zamandır oksijen üretimini destekleyen alternatifler üzerinde çalışıyordu.

Birleşik Krallık’taki Kraliyet Sanat Akademisi’nden mezun olan Julian Melchiorri isimli bir öğrenci, yaprakların fotosentezle oksijen üretim sürecini taklit eden ipekten bir malzeme üzerinde çalışarak bunu geliştirmeyi başardı.

İpek yaprak ismi verilen bu malzeme, ipek proteininden bir matriksin, başka bir deyişle içinde çok sayıda biyolojik olayın gerçekleştiği, cansız bir sıvı ortamın içine yerleştirilen kloroplastlardan, yani fotosentezi gerçekleştiren organellerden oluşur.

Yaprak, ışık ve su ile temas ettiğinde fotosentez sürecini taklit etmiş olur ve böylece oksijen üretebilir.

Fakat ipek yaprak, gerçek yapraklar gibi besin üretemez. Bu durum da yapay yaprağın, diğer farklı biyolojik fonksiyonları taklit etmesi için geliştirilmesi gereken yönlerini ortaya koyar.

Ayrıca bu ipek yaprak, hafif olması ve düşük enerji tüketiminden dolayı, Mars gibi bazı gezegenlerde koloni kurma sürecinde ve uzun süreli uzay görevlerinde, astronotlara katkı sağlayabilecek bir oksijen kaynağı olarak kullanılabilir.

Bu ipek yaprağın başka bir kullanım alanı da kentsel alanlar olabilir. İpek yaprağın geliştiricisi Julian Melchiorri, bu malzemenin özellikle bina cepheleri ve havalandırma sistemlerinde kullanımının da şehirlerdeki hava kalitesini artırmaya yardımcı olabileceğini ifade etmekte.

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