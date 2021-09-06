COVID-19 pandemisi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibarıyla sınıflarına geri döndü. Tabii aylardır okuldan uzakta kalan öğrencilerin okula geri dönüşe tepkilerini sosyal medyaya yansıtmaları da uzun sürmedi.

Yaklaşık 1,5 yıldır okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibarıyla artık haftanın 5 günü okula gitmek zorunda. Eski düzene doğru yavaş adımlarla ilerlerken, bir yandan okulunu çok özleyen ancak bir yandan da bundan sonra her sabah aynı saatte kalkacak olmanın şokunu yaşayan öğrenciler, sosyal medya üzerinden hem biraz sitem hem de mizah dolu paylaşımlar yapmaya başladı.

Çoğunlukla sabah erken saatte kalkmaktan, hatta bunu 5 gün boyunca yapmak zorunda olmaktan şikayetçi öğrenciler, Twitter üzerinden OkullarAçılıyor etiketi altında birbirinden komik paylaşımlar yapıyor. Biz de bu paylaşımları sizler için derledik, keyifli okumalar dileriz.

Okullar Açılıyor etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşımlar: