Dün akşam gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 12 kişi büyük ikramiyeyi tutturmayı başardı. Kazananlardan 8'inin Bursa, Karacabey ilçesinde yaşıyor olması ise şaşkınlık yarattı.

Milli Piyango tarafından düzenlenen On Numara’nın bu haftaki çekilişi dün akşam gerçekleşti. Büyük ikramiyeyi kaç kişinin kazandığının ve kazanan talihlilerin nerede olduklarının açıklanması ile birlikte sosyal medyada Milli Piyango İdaresi ve On Numara çekilişine eleştiri bombardımanı gerçekleşti.

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan sonuçlara göre 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 12 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Enteresan bir şekilde kazanan bu 12 kişiden 8’i Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşıyor. Kazanan diğer 4 talihli ise Adana'nın Yüreğir, İstanbul'un Kadıköy, Bahçelievler ve Fatih ilçelerinde On Numara kuponlarını yatırdılar.

Büyük bir ‘tesadüf’ sonucu 12 kazananden 8’inin aynı ilçeden kupon yatırmış olması, On Numara çekilişine şaibe karıştırıldığı iddialarını de beraberinde getirdi. Pazartesiden pazartesiye düzenlenmekte olan On Numara’nın 15 Nisan Pazartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişi ile ilgili sosyal medyada yer alan yorumlardan bazıları şu şekilde;