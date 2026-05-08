Onedio, kullanıcıların dikey video izleyip kendi içeriklerini yükleyebileceği yeni formatı ViDio’yu kullanıma sundu. Onedio uygulaması üzerinden erişilebilen özellikle giriş yapan kullanıcılar video izleyebiliyor ya da paylaşabiliyor, paylaşılan içerikler onay sürecinden sonra yayına alınıyor.

Onedio’da yeni bir dönem başladı. Platformun yeni dikey video formatı ViDio, kullanıcıların yalnızca içerik izlediği değil, aynı zamanda kendi videolarını da paylaşabildiği yeni bir alan olarak kullanıma sunuldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu özellikle birlikte Onedio kullanıcıları, uygulama üzerinden kısa videolar izleyebilecek ve isterlerse kendi içeriklerini de platforma yükleyebilecek. Üstelik bunun için karmaşık bir süreç yok; uygulamadaki “+” butonuna tıklayıp videoyu yüklemek yeterli.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

ViDio ile Onedio’da Kullanıcıların İçerik Üretebildiği Yeni Bir Alan Açıldı

Onedio’nun yeni formatı ViDio, özellikle dikey video tüketimine alışkın kullanıcıları hedefliyor. Güncel konular, magazin, TV içerikleri, genel kültür ve eğlenceli gündem başlıkları artık yalnızca editörlerin değil, kullanıcıların da katkı sunabildiği bir yapıya kavuşuyor.

Yeni özellikte giriş yapmayan kullanıcılar videoları izleyebiliyor. Onedio hesabıyla giriş yapan kullanıcılar ise video da yükleyebiliyor. Böylece platform, okurlarını ve izleyicilerini aynı zamanda içerik üreticisi hâline getiren daha etkileşimli bir formata geçmiş oluyor.

ViDio’ya Video Yüklemek İçin Uygulamayı Açıp “+” Butonuna Basmak Yeterli

ViDio’ya içerik yüklemek isteyen kullanıcıların öncelikle Onedio uygulamasını indirmesi veya mevcut uygulamayı güncellemesi gerekiyor. Tabii sonrasında üyeyseniz giriş yapmanız, üye değilseniz de üye olmanız gerekiyor. Ardından ana sayfada yer alan “+” butonuna dokunarak video kaydetme ve paylaşma ekranına ulaşılabiliyor.

Paylaşılan videoların 15 saniyelik sınır içinde hazırlanması gerekiyor. Kullanıcılar videolarını yükledikten sonra içerikler doğrudan yayına alınmıyor; önce onay sürecinden geçiyor. Onaylanan videolar yayına girdikten sonra beğeni ve yorumlarla etkileşim alabiliyor.