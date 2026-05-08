Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Onedio’nun Dikey Video Özelliği “ViDio” Kullanıma Sunuldu: Hemen Videolarınızı Paylaşabilirsiniz!

Onedio, kullanıcıların dikey video izleyip kendi içeriklerini yükleyebileceği yeni formatı ViDio’yu kullanıma sundu. Onedio uygulaması üzerinden erişilebilen özellikle giriş yapan kullanıcılar video izleyebiliyor ya da paylaşabiliyor, paylaşılan içerikler onay sürecinden sonra yayına alınıyor.

Onedio’nun Dikey Video Özelliği “ViDio” Kullanıma Sunuldu: Hemen Videolarınızı Paylaşabilirsiniz!
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Onedio’da yeni bir dönem başladı. Platformun yeni dikey video formatı ViDio, kullanıcıların yalnızca içerik izlediği değil, aynı zamanda kendi videolarını da paylaşabildiği yeni bir alan olarak kullanıma sunuldu.

Bu özellikle birlikte Onedio kullanıcıları, uygulama üzerinden kısa videolar izleyebilecek ve isterlerse kendi içeriklerini de platforma yükleyebilecek. Üstelik bunun için karmaşık bir süreç yok; uygulamadaki “+” butonuna tıklayıp videoyu yüklemek yeterli.

İçerikten Görseller

Onedio’nun Dikey Video Özelliği “ViDio” Kullanıma Sunuldu: Hemen Videolarınızı Paylaşabilirsiniz!
s-bcc85e84463f07b1f6243b76b9a9bf9d27689d6c
s-8ce58155108bf275f173622e3e25c26a985be096

ViDio ile Onedio’da Kullanıcıların İçerik Üretebildiği Yeni Bir Alan Açıldı

s-bcc85e84463f07b1f6243b76b9a9bf9d27689d6c

Onedio’nun yeni formatı ViDio, özellikle dikey video tüketimine alışkın kullanıcıları hedefliyor. Güncel konular, magazin, TV içerikleri, genel kültür ve eğlenceli gündem başlıkları artık yalnızca editörlerin değil, kullanıcıların da katkı sunabildiği bir yapıya kavuşuyor.

Yeni özellikte giriş yapmayan kullanıcılar videoları izleyebiliyor. Onedio hesabıyla giriş yapan kullanıcılar ise video da yükleyebiliyor. Böylece platform, okurlarını ve izleyicilerini aynı zamanda içerik üreticisi hâline getiren daha etkileşimli bir formata geçmiş oluyor.

ViDio’ya Video Yüklemek İçin Uygulamayı Açıp “+” Butonuna Basmak Yeterli

s-8ce58155108bf275f173622e3e25c26a985be096

ViDio’ya içerik yüklemek isteyen kullanıcıların öncelikle Onedio uygulamasını indirmesi veya mevcut uygulamayı güncellemesi gerekiyor. Tabii sonrasında üyeyseniz giriş yapmanız, üye değilseniz de üye olmanız gerekiyor. Ardından ana sayfada yer alan “+” butonuna dokunarak video kaydetme ve paylaşma ekranına ulaşılabiliyor.

Paylaşılan videoların 15 saniyelik sınır içinde hazırlanması gerekiyor. Kullanıcılar videolarını yükledikten sonra içerikler doğrudan yayına alınmıyor; önce onay sürecinden geçiyor. Onaylanan videolar yayına girdikten sonra beğeni ve yorumlarla etkileşim alabiliyor.

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Android 17'nin 2. Beta Sürümü Yayımlandı: İşte Android Telefonlara Gelecek Yeni Özellikler!

Microsoft Edge’in Şifreleri Metin Olarak Tuttuğu Ortaya Çıktı

Microsoft Edge’in Şifreleri Metin Olarak Tuttuğu Ortaya Çıktı

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Apple, "Taahhütlü" Aboneliği Keşfetti: App Store’da Yeni Dönem Başlıyor

Microsoft CEO'sundan Rahatlatan Açıklama: "Windows 11 ve Xbox'ı Eski Şanına Geri Kavuşturacağız"

Microsoft CEO'sundan Rahatlatan Açıklama: "Windows 11 ve Xbox'ı Eski Şanına Geri Kavuşturacağız"

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Okulda ve Ofiste de Her Kapıyı Açmak İsteyenlere: En İyi Ücretsiz VPN Uygulamaları

Google Chrome'un Gizlice Bilgisayarlara 4 GB'lık Yapay Zekâ Modeli İndirdiği İddia Edildi

Google Chrome'un Gizlice Bilgisayarlara 4 GB'lık Yapay Zekâ Modeli İndirdiği İddia Edildi

iOS 27 ile iPhone'lara 3 Yeni Müthiş Yapay Zekâ ile Fotoğraf Düzenleme Özelliği Gelecek!

iOS 27 ile iPhone'lara 3 Yeni Müthiş Yapay Zekâ ile Fotoğraf Düzenleme Özelliği Gelecek!

WhatsApp'ın iPhone'lara Gelecek Yeni Liquid Glass Tasarımından Görüntüler Geldi!

WhatsApp'ın iPhone'lara Gelecek Yeni Liquid Glass Tasarımından Görüntüler Geldi!

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 Togg Fiyat Listesi: İşte %0 Faizli 1 Milyon TL Kredi ile Alabileceğiniz Modellerin Fiyatları

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mayıs 2026 Toyota Fiyat Listesi Açıklandı: Corolla’da 650 Bin TL’ye Varan İndirim

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Mobile Legends Çöktü mü? Şirketten Açıklama Geldi!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Mayıs 2026 Citroen Fiyat Listesi Paylaşıldı: 1,5 Milyon TL'den Ucuza Elektrikli Otomobil Var!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com