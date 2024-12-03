OnePlus 13, Ocak 2025'te küresel pazarda satışa sunulacak. Şirket, lansman öncesi kısa bir teaser videosu yayımladı.

OnePlus, OnePlus 13'ün küresel lansmanı için bir teaser videosu paylaştı. Çin'deki lansmanının ardından, bu yeni modelin Ocak 2025'te küresel pazarda satışa sunulması planlanıyor. Şirket, lansmana dair heyecanı artırmak amacıyla kısa bir tanıtım videosuyla karşımıza çıktı.

OnePlus, “OnePlus Akıllı Telefonlarının Sonraki Bölümü” başlıklı teaser videosunda, yaklaşan amiral gemisi modeli OnePlus 13’e dair kısa bir tanıtım sundu.

OnePlus 13 lansmana hazırlanıyor

Ancak videoda telefonun teknik özelliklerine dair yeni bir bilgi paylaşılmadı. Küresel lansman tarihiyle ilgili herhangi bir detay verilmedi fakat Ocak 2025'te satışa sunulacağı kesinleşti.

OnePlus, 11. yaş günü kutlamaları kapsamında bir nostalji videosu daha yayımladı. Videoda şirketin geçmişteki ikonik tasarımları ve önemli dönüm noktaları yer aldı. OnePlus sevenlerini bu videosuyla geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı.